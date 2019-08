Tele Columbus AG: Hauptversammlung wählt neuen Aufsichtsrat DGAP-News: Tele Columbus AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung/Personalie Tele Columbus AG: Hauptversammlung wählt neuen Aufsichtsrat 29.08.2019 / 16:06 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. PRESSEMITTEILUNG Ordentliche Hauptversammlung 2019 Tele Columbus AG: Hauptversammlung wählt neuen Aufsichtsrat Berlin, 29. August 2019. Die Tele Columbus AG (ISIN: DE000TCAG172, WKN: TCAG17, "Tele Columbus", "das Unternehmen" oder "die Gruppe"), einer der führenden Betreiber glasfaserbasierter Netze in Deutschland, hat heute in Berlin ihre Ordentliche Hauptversammlung abgehalten. Die Hauptversammlung der Tele Columbus AG hat am 29. August 2019 turnusgemäß einen neuen sechsköpfigen Aufsichtsrat gewählt und folgte hierbei dem von United Internet eingebrachten Gegenantrag zur Wahl des Aufsichtsrates. Der neu gewählte Aufsichtsrat der Tele Columbus AG im Überblick: Herr Dr. Volker Ruloff, Telekommunikations- und Medienberater sowie ehemaliger Aufsichtsrat der Versatel AG, CFO der Vodafone Deutschland AG sowie der Arcor AG. Herr Claus Beck, CTO der 1&1 Versatel GmbH und ehemaliger Director Network Engineering und Vice President Engineering bei Liberty Global. Herr Hüseyin Dogan, COO der 1&1 IONOS SE und der Strato AG sowie ehemaliger Geschäftsführer Kundenservice bei Amazon und ehemaliger Operations Director bei Paypal. Frau Dr. Susan Hennersdorf, Gründerin und CEO der cresc. GmbH sowie ehemalige Marketing- und Vertriebschefin der EnBW AG und ehemalige Geschäftsführerin Privatkundenvertrieb der Vodafone Deutschland GmbH. Herr Stefan Rasch, Senior Partner & Managing Director der Boston Consulting Group. Herr Michael Scheeren, Vorsitzender des Aufsichtsrats der 1&1 Drillisch AG und der 1&1 Telecommunication SE sowie Mitglied im Aufsichtsrat der United Internet AG, der 1&1 IONOS Holding SE und der 1&1 Mail & Media Applications SE. "Als Aufsichtsrat sind wir allen Anteilseignern gleichermaßen verpflichtet und in diesem Sinne werden wir das Management bei den vor uns liegenden Aufgaben nach besten Kräften unterstützen - zum Nutzen der Kunden, Aktionäre und der Mitarbeiter", betont der im Gegenantrag vorgesehene Aufsichtsratsvorsitzende, Dr. Volker Ruloff. Timm Degenhardt, CEO und Vorstandsvorsitzender der Tele Columbus AG: "Ich bedanke mich bei den bisherigen Aufsichtsratsmitgliedern für die gute und intensive Zusammenarbeit, insbesondere im herausfordernden sowie durch Transformation und Konsolidierung geprägten Geschäftsjahr 2018. Gleichzeitig freuen sich Vorstand und Geschäftsführung der Tele Columbus AG auf die vertrauensvolle und konstruktive Zusammenarbeit mit den neu gewählten Mitgliedern des Aufsichtsrats, um den eingeschlagenen Wachstumskurs des Unternehmens gemeinsam mit aller Kraft voranzutreiben." Über Tele Columbus Die Tele Columbus AG ist einer der führenden Glasfasernetzbetreiber in Deutschland mit einer Reichweite von mehr als drei Millionen Haushalten. Unter der Marke PUR bietet das Unternehmen Highspeed-Internet einschließlich Telefon sowie mehr als 250 TV-Programme auf einer digitalen Entertainment-Plattform an, die klassisches Fernsehen mit Videounterhaltung auf Abruf vereint. Mit ihren Partnern der Wohnungswirtschaft realisiert die Tele Columbus Gruppe maßgeschneiderte Kooperationsmodelle und moderne digitale Mehrwertdienste wie Telemetrie und Mieterportale. Als Full-Service-Partner für Kommunen und regionale Versorger treibt das Unternehmen maßgeblich den glasfaserbasierten Infrastruktur- und Breitbandausbau in Deutschland voran. Im Geschäftskundenbereich werden zudem Carrier-Dienste und Unternehmenslösungen auf Basis des eigenen Glasfasernetzes erbracht. Die Tele Columbus AG, mit Hauptsitz in Berlin sowie Niederlassungen in Leipzig, Unterföhring, Hamburg, Ratingen und Chemnitz, ist seit Januar 2015 am regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. Disclaimer Diese Mitteilung kann in die Zukunft gerichtete Aussagen enthalten. Diese Aussagen spiegeln die derzeitige Kenntnis und die derzeitigen Erwartungen und Planungen der Gesellschaft in Bezug auf künftige Ereignisse wider. 