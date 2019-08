++ Empörung, als der britische Premierminister das Parlament zum Schutz des Brexit-Plans schließt ++ Boris kündigte an, dass die Schließung bis zum 14. Oktober dauern wird ++ GBP fällt als Reaktion, erholt sich aber von den Tiefständen ++Der Mittwoch war ein turbulenter Tag für die britische Politik. Selbst gegen die hohen Standards des Landes hat Ministerpräsident Boris Johnson für Empörung gesorgt, indem er einen Plan ankündigte, das Parlament für fünf Wochen zu schließen. Die Schließung des Parlaments ist üblich und die Entscheidung einer Schließung findet regelmäßig zum Ende einer Sitzung statt. Der Zeitpunkt dieser Entscheidung ist allerdings - gelinde gesagt - auffällig. Die aktuelle Sitzungsperiode ist die längste in über 400 Jahren. Dieser Schachzug des Premierministers ist eindeutig ein politisches Spiel, um die Regierung zu überstimmen. Das Pfund ist in der ersten Reaktion auf die Nachrichten um rund 130 Pips oder mehr als 1% gefallen, aber es ist erwähnenswert, dass es seitdem keine weiteren Abwärtsbewegungen gab. Quelle: xStation 5 Trotz der Aufregung liegt die Entscheidung innerhalb der verfassungsmäßigen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...