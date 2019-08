United Internet AG: Neuer Aufsichtsrat von Tele Columbus gewählt - United Internet begrüßt Entscheidung für Neuanfang DGAP-News: United Internet AG / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung United Internet AG: Neuer Aufsichtsrat von Tele Columbus gewählt - United Internet begrüßt Entscheidung für Neuanfang 29.08.2019 / 16:13 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Montabaur, 29. August 2019. Die Hauptversammlung der Tele Columbus AG hat heute dem Vorschlag der United Internet AG zur Neubesetzung des Aufsichtsrats der Gesellschaft zugestimmt. United Internet begrüßt die Entscheidung der Hauptversammlung, zeigt sie doch, dass eine breite Mehrheit der Aktionäre in dieser für die Gesellschaft entscheidenden Phase einen Neuanfang auch im Aufsichtsrat wünscht. Der neue Aufsichtsrat verbindet Kompetenz, Engagement und Professionalität mit einer breiten Expertise, um den Vorstand bei den anstehenden Herausforderungen optimal zu unterstützen. Für den Neuanfang ist es entscheidend, dass der neue Aufsichtsrat gut und zielgerichtet zusammenarbeitet. Als größter Einzelaktionär wird United Internet die Umsetzung der Strategie des Managements weiter konstruktiv begleiten. Über United Internet Die United Internet AG ist mit rund 24 Mio. kostenpflichtigen Kundenverträgen und über 37 Mio. werbefinanzierten Free-Accounts ein führender europäischer Internet-Spezialist. Kern von United Internet ist eine leistungsfähige "Internet-Fabrik" mit ca. 9.100 Mitarbeitern, ca. 3.000 davon in Produkt-Management, Entwicklung und Rechenzentren. Neben einer hohen Vertriebskraft über etablierte Marken wie 1&1, GMX, 1&1 IONOS, WEB.DE, STRATO, 1&1 Versatel sowie die Marken von Drillisch Online steht United Internet für herausragende Operational Excellence bei weltweit rund 61 Mio. Kunden-Accounts. Ansprechpartner United Internet AG Mathias Brandes Phone +49 2602 96-1616 presse@united-internet.de 29.08.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: United Internet AG Elgendorfer Straße 57 56410 Montabaur Deutschland Telefon: +49 (0)2602 / 96 - 1100 Fax: +49 (0)2602 / 96 - 1013 E-Mail: info@united-internet.de Internet: www.united-internet.de ISIN: DE0005089031 WKN: 508903 Indizes: MDAX, TecDAX Börsen: Regulierter Markt in Berlin, Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 865685 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 865685 29.08.2019 ISIN DE0005089031 AXC0254 2019-08-29/16:14