Mainz (ots) -



Freitag, 30. August 2019, 5.30 Uhr



ZDF-Morgenmagazin

Moderation: Wolf-Christian Ulrich (5.30 bis 7.00 Uhr),

Mitri Sirin (7.00 bis 9.00 Uhr)



"moma: vor der Wahl" in Sachsen - Live mit allen Spitzenkandidaten

SPD auf Kandidatensuche - Wer bewirbt sich um den Vorsitz?

Peter Maffay wird 70 - Die Rock-Größe live im moma-Café



Freitag, 30. August 2019, 9.05 Uhr



Volle Kanne - Service täglich

Moderation: Nadine Krüger



20 Jahre "Volle Kanne" - Wir feiern runden Geburtstag



Gäste im Studio:

Barbara Wussow, Schauspielerin

Die Lochis, Musiker-Duo

Mojib Latif, Klimaforscher



Freitag, 30. August 2019, 12.10 Uhr



drehscheibe

Moderation: Babette von Kienlin



Dreckschleudern auf der Spree - Elektro- statt Dieseldampfer?

Hamburgs Tierretter - Einsatz in der Großstadt

Expedition Oberhof - Südtiroler Alpenküche in Thüringen



Freitag, 30. August 2019, 17.45 Uhr



Leute heute spezial



Peter Maffay - die deutsche Rocklegende - feiert 70. Geburtstag.

Sowohl mit Tausenden Fans auf der Bühne als auch mit "Leute heute

spezial". Karen Webb traf den Star zu Hause am Starnberger See und

sprach mit ihm über alles, was ihn bewegt. Wie er lebt, was er denkt

und was ihn antreibt. "Leute heute spezial" hat den Ausnahmekünstler

hautnah begleitet - als Künstler und privat.



Zu seinen Wurzeln in der rumänischen Heimat, bei Plattenaufnahmen in

den Niederlanden und backstage bei seinem Geburtstagskonzert in

Berlin.



Peter Maffay hat sich vom erfolgreichen Schlagersänger zum noch

erfolgreicheren Rockmusiker entwickelt, setzt sich mit seiner

Stiftung für benachteiligte Kinder ein, ist 2018 noch einmal Vater

geworden und steht seit unglaublichen 50 Jahren auf der Bühne - das

muss gefeiert werden!



Freitag, 30. August 2019, 22.55 Uhr



aspekte

Moderation: Katty Salié und Jo Schück



Roter Teppich für Roman Polanski - Proteste beim Filmfest in Venedig

Kulturkampf vor den Landtagswahlen - Die Angriffe der AfD auf die

Kultur

"Dort, dort" - Romandebüt eines Native American

Surfen in Afghanistan - Dokumentarfilm über einen Lebenstraum

Magierin des amerikanischen Albtraums - Die Künstlerin Kaari Upson in

Basel



Gäste:

Volker Lösch, Regisseur - Kultur gegen rechts

Ödön Rácz - Der Star am Kontrabass

Pressekontakt:



ZDF Presse und Information

Telefon: +49-6131-70-12121



Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/nr/59287