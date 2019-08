Pole To Win International steigt mit Orange Rock Esports in die Welt des elektronischen Sports ein

Pole To Win International, Ltd. (PTW), der branchenführende Anbieter von Videospielen und ausgelagerten technischen Diensten, hat heute die Einführung eines erstklassigen E-Sport-Teams bekannt gegeben. Das Team setzt sich aus früheren Mitgliedern der Indian Tigers sowie anderen Spitzenspielern zusammen. In Indien gehört das Team bereits zu den drei Spitzenteams. Darüber hinaus hat es sich für die ESL-Meisterschaften in Mailand qualifiziert und ist derzeit der Zuschauerliebling in Indien.

"Das Wachstum und Potenzial von E-Sport ist phänomenal", meinte Deborah Kirkham, CEO von PTW. "Orange Rock Esports stellt unseren Einstieg in eine unglaublich spannende Arena dar. Wir freuen uns sehr, dass wir uns dieser wachstumsstarken Branche anschließen, und sind bereit, unser talentiertes Team anzufeuern."

"Laut Prognosen wird es bis im Jahr 2021 rund 557 Millionen E-Sport-Liebhaber geben, und PTW ist bestrebt, Hirn und Herz von E-Sport-Zuschauern zu erobern", fügte Kasturi Rangan, Präsident von PTW America und India, hinzu. "Hier bei PTW sind wir im Kern alle Spieler, weshalb dieser Zug für uns besonders aufregend ist. Bei der jüngsten PMCO-Veranstaltung lockte das Team über 3,7 Millionen Zuschauer an und wurde mit über 660.000 Stimmen zum Zuschauerliebling gewählt. Wir freuen uns darauf, unser Team, das neu gegründete Orange Rock Esports von PTW, direkt zu unterstützen, zumal viele von uns schon immer Fans der Indian Tigers waren."

Orange Rock Esports durchläuft derzeit ein exklusives Bootcamp in der indischen Stadt Hyderabad. Über die nächsten zwei Monate hinweg werden die Teammitglieder unter der Leitung von Bharat Kiran Reddy (alias Ribbi), einer Legende in der professionellen E-Sport-Szene in Indien, trainieren. Mit aktuell über 500 anderen Teams in Indien wird Orange Rock Esports Ende September erstmals die Gelegenheit haben, als Team anzutreten, nachdem es sich als Vertreter Indiens für die Endrunde der Vodafone 5G PUBG Mobile in Mailand qualifiziert hat.

"Nachdem wir daran gearbeitet haben, uns als Team zusammenzufügen, sind wir stärker denn je und bereit, die PUBG-Mobile-Arena zu dominieren. Wir freuen uns sehr darauf, mit PTW zusammenzuarbeiten, um die Zukunft von E-Sport als Orange Rock Esports zu gestalten", so Bharat Kiran Reddy, Coach und Sprecher des Teams.

Über Pole To Win International

Pole To Win International, Ltd. (PTW), ist ein führender Anbieter von Spielen, digitaler Unterhaltung und interaktiven Medienlösungen mit 16 Niederlassungen in 10 Ländern weltweit. Unser Dienstleistungsangebot umfasst Qualitätssicherung, Lokalisierung, Kundenerfahrung, Konstruktions- und Entwicklungsdienste sowie Audioproduktionsdienste. PTW verfügt über 25 Jahre Erfahrung und die erforderliche Infrastruktur, um kundenspezifischen Support für Projekte und Kunden jeglicher Größenordnung bereitzustellen.

PTW setzt sich aus globalen Tochtergesellschaften zusammen und ist eine britische Dachgesellschaft, die 2016 unter dem Schirm von Poletowin Pitcrew Holdings, Inc., einer Gesellschaft, die im ersten Abschnitt der Tokioter Börse unter der Nummer 3657 notiert ist, gegründet wurde. POLE TO WIN ist eine in Japan und anderen Ländern eingetragene Marke von Pole To Win Co., Ltd. Alle Rechte vorbehalten. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.ptw.com.

