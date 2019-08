Hilfsorganisationen und Wissenschaftler überwachen in Krisen- und Katastrophengebieten Mobilfunknutzer, um schneller auf Notsituationen reagieren zu können. Das sorgt auch für Kritik.

Die Elfenbeinküste im März 2011: Der Konflikt zwischen den Truppen des amtierenden Präsidenten Laurent Gbagbo und den Unterstützern des designierten Präsidenten Alassane Ouattara eskaliert zum Bürgerkrieg. Offensiven treiben Gbagbo dazu, sich mit knapp zweihundert Getreuen zu verschanzen - bis schließlich Soldaten der Vereinten Nationen und aus Frankreich den Konflikt stoppen. Am Ende hat der kurze Krieg rund 3000 Menschen das Leben gekostet.

Einige Monate später machen sich drei Wissenschaftler von der University of Essex, der New York University und der University of Pittsburg daran, Mobilfunkdaten des Landes aus jener Zeit auszuwerten, bereitgestellt vom Telekommunikationskonzern Orange. Ihr Ziel: Sie wollen einen Algorithmus ermöglichen, durch den sich anhand der Mobilfunkdaten der Menschen vorhersagen lässt, wo gerade Gewalt ausbricht.

Vom Klimawandel ausgelöste Naturkatastrophen, politische Instabilität, Krieg - die Zahl der Flüchtlinge weltweit war noch nie so hoch wie heute. Nach Schätzungen der UN-Flüchtlingshilfe (UNHCR) sind aktuell mehr als 70 Millionen Menschen auf der Flucht. Und Experten erwarten, dass die Zahl in den nächsten Jahren steigen wird. Forscher und Hilfsorganisationen arbeiten deshalb seit ein paar Jahren daran, die Ströme anhand digitaler Spuren nachzuverfolgen oder sogar vorhersagen zu können. Das soll helfen, die Menschen zielgenauer mit Hilfsgütern zu versorgen sowie Gewalt und Chaos zu stoppen.

Tagtäglich hinterlassen wir digitale Spuren, ob bei Facebook oder Instagram. Das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...