Die heimischen Staatsanleihen haben am Donnerstag im Späthandel weiterhin überwiegend Kursverluste verzeichnet. Lediglich die Festverzinslichen mit zweijähriger Laufzeit konnten etwas zulegen.Dämpfend wirkte unter anderem die bessere Stimmung am Aktienmarkt. Dort sorgten die sich anbahnende Regierungsbildung in Italien ...

Den vollständigen Artikel lesen ...