Original-Research: Vita 34 AG - von Montega AG Einstufung von Montega AG zu Vita 34 AG Unternehmen: Vita 34 AG ISIN: DE000A0BL849 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 29.08.2019 Kursziel: 17,50 Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Henrik Markmann Ergebnisdynamik setzt sich in Q2 fort – Jahresziele bestätigt Vita 34 hat heute den H1-Bericht veröffentlicht und die Jahresziele bestätigt. [Tabelle] Umsatz erwartungsgemäß leicht rückläufig: Vita 34 erreichte in Q2 Erlöse i.H.v. 5,0 Mio. Euro (-2,3% yoy, MONe: 5,0 Mio. Euro), die wie erwartet aufgrund des Vertriebspartnerwechsels in Südost-Europa noch leicht rückläufig waren. Deutlich besser entwickelte sich die Kernregion DACH, die laut Unternehmen durch gezielte Marketingmaßnahmen in Form von u.a. Out-of-Home-Werbung in einigen Ballungszentren erneut gewachsen ist. Aufgrund der weitgehenden Unabhängigkeit von konjunkturellen Zyklen rechnen wir auch in den nächsten Monaten mit einer erfreulichen Entwicklung in der DACH-Region sowie mittelfristig auch mit der Rückkehr auf den Wachstumspfad im Ausland. Ergebnisverbesserung u.a. durch Effizienzmaßnahmen: Ergebnisseitig entwickelte sich Vita 34 leicht besser als von uns antizipiert. Das EBITDA stieg in Q2 um 61,2% auf 1,5 Mio. Euro (MONe: 1,4 Mio. Euro). Zurückzuführen ist dies auf die in den Vorquartalen eingeleiteten Effizienzmaßnahmen durch die Umstrukturierung der Vertriebsgesellschaften in Skandinavien sowie die erhöhte Kostendisziplin bei den Verwaltungskosten (H1: -7,2% yoy) sowie Marketing- und Vertriebsaufwendungen (H1: -8,7% yoy). In Folge eines verbesserten Finanzergebnisses stieg das Periodenergebnis in Q2 sogar um 148,4% auf 0,6 Mio. Euro. Auch der operative Cashflow entwickelte sich weiter dynamisch (H1: +44,4% yoy auf 2,4 Mio. Euro), sodass sich die liquiden Mittel auf 7,3 Mio. Euro erhöhten. Ausblick: Der Vorstand bestätigte wie erwartet die Jahresziele (Umsatz von 21,0 bis 23,0 Mio. Euro; EBITDA zw. 5,0 und 5,6 Mio. Euro). Die sich kontinuierlich verbessernde Profitabilität ermöglicht es Vita 34, zunehmend auch verstärkt in die Umsetzung weitreichender strategischer Ziele zu investieren. Wir gehen davon aus, dass in H2 leicht höhere F&E-Aufwendungen anfallen, da wir mit Investitionen in die Entwicklung neuer Produkte im Bereich der Kryokonservierung von Immunzellen aus peripherem Blut rechnen. Das starke Margenniveau aus Q2 bzw. H1 kann daher u.E. zumindest kurzfristig nicht gehalten werden. Aufgrund der etwas langsameren Erholung der Auslandsmärkte haben wir unsere mittelfristigen Prognosen leicht angepasst. Fazit: Vita 34 hat erwartungsgemäß gute Q2-Zahlen veröffentlicht und die Jahresziele bestätigt. Nach dem u.E. ungerechtfertigten Kursrückgang der letzten Wochen sehen wir das Bewertungsniveau mit einem EV/EBITDA 2020e von 7,8x für ein konjunkturresistentes Geschäftsmodell mit starker Ergebnisdynamik als attraktiv an. Wir bestätigen daher unsere Kaufempfehlung mit unverändertem Kursziel von 17,50 Euro. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/18851.pdf Kontakt für Rückfragen Montega AG - Equity Research Tel.: +49 (0)40 41111 37-80 Web: www.montega.de E-Mail: research@montega.de

August 29, 2019 10:52 ET (14:52 GMT)