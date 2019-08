BERLIN (Dow Jones)--Bei der Bundesagentur für Arbeit (BA) ist die bisherige Vorsitzende der Geschäftsführung der Regionaldirektion Nordrhein-Westfalen, Christiane Schönefeld, zum neuen Vorstandsmitglied gewählt worden. In einer Sondersitzung in Berlin habe sich das Gremium in geheimer Wahl für Schönefeld als Vorstand Ressourcen der BA entschieden, teilte die Bundesagentur mit. Das Gremium werde der Bundesregierung vorschlagen, Schönefeld zum Vorstandsmitglied zu benennen. Sie solle künftig die Ressorts Personal und Finanzen der BA übernehmen.

Die Verwaltungsratsvorsitzende Annelie Buntenbach erklärte, Schönefeld sei "eine sehr kompetente und gefragte Arbeitsmarktexpertin, die über langjährige Führungserfahrung in der Bundesagentur für Arbeit verfügt". Den Angaben zufolge wurde zudem der Hauptgeschäftsführer der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände, Steffen Kampeter, zum neuen stellvertretenden Vorsitzenden des Verwaltungsrats gewählt.

Die Personalentscheidungen waren nötig geworden, weil der Verwaltungsrat Mitte Juli das damalige Vorstandsmitglied Valerie Holsboer abgewählt hatte. Diesem Schritt war ein wochenlanger Machtkampf zwischen Holsboer und der Arbeitgeberseite im BA-Verwaltungsrat unter Führung des damaligen Verwaltungsrats-Vizechefs Peter Clever vorausgegangen. Dieser war später von dem Amt zurückgetreten.

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/sha

(END) Dow Jones Newswires

August 29, 2019 10:54 ET (14:54 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.