KARLSRUHE (dpa-AFX) - Christoph Werner, Sohn von Unternehmensgründer Götz Werner, wird neuer Chef der Drogeriemarktkette dm. Er übernimmt das Amt als Vorsitzender der Geschäftsführung von Erich Harsch, wie das Unternehmen am Donnerstag in Karlsruhe mitteilte. Zuvor war am Mittwoch Harschs' Wechsel zur Hornbach Baumarkt AG als Vorstandschef bekannt geworden. Der 46 Jahre alte Christoph Werner gehörte bereits der Geschäftsführung an und war bislang zuständig für Marketing und Beschaffung./moe/DP/nas

ISIN DE0006084403

