(shareribs.com) New York 29.08.2019 - Der US-Cannabisvertrieb Curaleaf hat Zahlen für das abgelaufene Quartal vorgelegt. Das EBITDA fiel positiv aus, dennoch wurde ein hoher Nettoverlust verzeichnet. Curaleaf meldete für das zweite Quartal einen Umsatz von 48,489 Mio. USD, ein Plus von 38 Prozent gegenüber dem ersten Quartal 2019, Verglichen mit dem Vorjahreszeitraum stand ein Plus von 231 Prozent. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...