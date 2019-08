=------------------------------------------------------------------------------- Directors' Dealings-Mitteilung gemäß Artikel 19 MAR übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich. =------------------------------------------------------------------------------- Personenbezogene Daten: Mitteilungspflichtige Person: Name: Erik Leyers (Natürliche Person) =------------------------------------------------------------------------------- Grund der Mitteilungspflicht: Grund: Meldepflichtige Person ist Person mit Führungsaufgaben Funktion: Vorstand =------------------------------------------------------------------------------- Angaben zum Emittenten: Name: UNIQA Insurance Group AG LEI: 529900OOW8ELHOXWZP82 =------------------------------------------------------------------------------- Angaben zum Geschäft: ISIN: AT0000821103 Beschreibung des Finanzinstruments: Aktie - UNIQA Insurance Group AG Geschäftsart: Erwerb im Rahmen der Teilnahme an einem Vergütungsprogramm Datum: 29.08.2019; UTC+02:00 Handelsplatz: WIENER BOERSE AG, XVIE Währung: Euro Preis Volumen EUR 7,98 / Stück 2.295 Stück Gesamtvolumen: 2.295 Stück Gesamtpreis: 18.314,1 Euro Durchschnittspreis: EUR 7,98 / Stück =------------------------------------------------------------------------------- Ende der Mitteilung euro adhoc =-------------------------------------------------------------------------------

August 29, 2019 11:42 ET (15:42 GMT)