Palma de Mallorca (pts035/29.08.2019/17:45) - Wichtige Fakten zum Thema Dropshipping und das kompakt in einem kurzen Podcast: Der perfekte Business-Input für einen erfolgreichen Start in die neue Woche! Das dachte sich auch Dropshipping-Experte Fabian Siegler. Seit Mitte August lädt Siegler regelmäßig Podcasts hoch, die dem Hörer in rund 30 Minuten das Thema Dropshipping näherbringen sollen. Obwohl das Dropshipping eins der Hauptthemen des Podcasts ist, geht es bei Fabian Siegler um noch viel mehr. Der Experte wohnt seit vielen Jahren selbst auf der sonnigen Insel Mallorca und führt sein Business von dort aus. Arbeiten, wo andere Urlaub machen - das geht leichter, als man denkt. Wieviel harte Arbeit, Durchhaltevermögen und Selbstvertrauen hinter einem erfolgreichen Business stehen, das erklärt Siegler in seinen Podcast-Folgen. Denn ein ortsungebundenes Business aufzubauen, ist nicht für jeden etwas. Mit seiner Dropshipping University, regelmäßigen YouTube-Videos und nun dem Podcast gibt Fabian Siegler sein Expertenwissen, das er sich in über 13 Jahren angeeignet hat, an angehende Dropshipper und motivierte Business-Neulinge weiter. Bereits in den ersten beiden Folgen geht es um das eigene Mindset und darum, welche Vor- und Nachteile eine Marktanalyse hat. Weitere spannende Themen sind bereits geplant und kommen in den nächsten Wochen online. Interesse am Podcast? Hier die Eckdaten: - Was? EU-Dropshipping, Auswandern und Business-Tipps für Macher - Wer? Fabian Siegler, Dropshipping-Experte, seit über 13 Jahren im E-Commerce tätig - Wann? Immer sonntags um 11 Uhr - Wo? Auf Spotify, jetzt reinhören: https://open.spotify.com/show/4VC4bp5a4F6EKkRdRlo9af (Ende) Aussender: Expertiserocks SL Ansprechpartner: Jasmin Hoffmann Tel.: +49 305 200 489 28 E-Mail: info@expertise.rocks Website: expertise.rocks/ Quelle: http://www.pressetext.com/news/20190829035

August 29, 2019 11:45 ET (15:45 GMT)