Tagesausblick für 30.8.: DAX steigt über 11.800 Punkte. Chemie und Autozulieferer stark!

Knackt der DAX die Marke von 11.850 Punkten und startet damit einen Rebound in Richtung 12.600 Punkte? Mit Blick auf den Brexit und schwache Wirtschaftsdaten in Europa sind die Investoren nervös. Die Regierungsbildung in Italien und eine erneute Annäherung der USA und China im Wirtschaftskonflikt gaben jedoch heute den Anlass zum Einstieg. So verbesserte sich der DAX auf über 11.800 Punkte und der EuroStoxx 50 kletterte auf 3.410 Punkte. Die US-Barometer starteten ebenfalls deutlich fester in den heutigen Handelstag.

Bei den Edelmetallen zogen Platin und Silber wieder kräftig nach oben. Der Preis für eine Feinunze Platin sprang auf 930 US-Dollar. Der Ölpreis blieb wenig verändert. Der Preis für ein Barrel Brent Crude stagnierte bei 60 US-Dollar. Der Euro/US-Dollar sank auf 1,106 US-Dollar.

Unternehmen im Fokus

BASF vereinbarte den Verkauf des Pigmentgeschäfts nach Japan. Bei der Commerzbank zeigen sich erste Anzeichen einer Erholung. Der Boden bei EUR 5 scheint zunächst solide. Oberhalb von EUR 5,15 könnte die Kaufbereitschaft zunehmen. Covestro profitierte von positiven Analystenkommentaren. Die positive Stimmung im Chemiesektor beflügelte auch die Aktie von Lanxess und Wacker Chemie. Der MDAX-Titel brach aus dem kurzfristigen Abwärtstrend aus und nimmt Kurs auf das Julihoch von EUR 57,50. Wacker Chemie testete die Widerstandsmarke bei EUR 70. Ebenfalls freundlich präsentierten sich Automobilzulieferer wie Aumann, Leoni und Norma. Alle drei Titel sind in der Bodenbildungsphase. Ob angesichts der Erholung ein Trendwechsel bevorsteht ist noch offen. Anleger sollten den Sektor jedoch im Auge behalten. Ähnliches gilt für den Deutschen Maschinenbau. Der Solactive Deutscher Maschinenbau Index mit 15 Maschinen- und Anlagenbauern wie GEA Group, König & Bauer, Kion und Dürr schob sich heute über die Widerstandsmarke von 147 Punkten. Immobilienaktien wie Deutsche Wohnen, Grand City Property und Vonovia legten hingegen wieder den Rückwärtsgang ein.

In den USA fielen heute Techwerte positiv auf. Vor allem Halbleiterwerte wie Broadcom, Intel Micron Technologies und Nvidia sowie Netflix und Tesla zeigten sich in den ersten Handelsstunden stark.

Isra Vision legt morgen Zahlen für das abgelaufene Geschäftsquartal vor.

Wichtige Termine

Deutschland - Einzelhandelsumsatz, Juli

Europa - Verbraucherpreise Euro-Zone, August

USA - Einkaufsmanagerindex Chicago, August

USA - Uni Michigan Verbrauchervertrauen, August

Charttechnischer Ausblick

Widerstandsmarken: 12.230/12.590 Punkte

Unterstützungsmarken: 11.630/11.720/11.825 Punkte

Der DAX kletterte im Tagesverlauf über 11.800 Punkte und nähert sich der Hürde bei 11.850 Punkten. Gelingt der Ausbruch über diese Marke besteht die Chance auf eine nachhaltige Erholung bis 12.230 und im weiteren Verlauf bis 12.590 Punkten. Unterstützung findet das Aktienbarometer im Bereich von 11.700 Punkten. Solange diese Marke hält ist das Szenario bullish zu bewerten.

DAX in Punkten; 4-Stundenchart (1 Kerze = 4 Stunden)

Betrachtungszeitraum: 21.05.2019 - 29.08.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

DAX in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 30.08.2014 - 29.08.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

