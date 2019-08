ZÜRICH (Dow Jones)--Mit Gewinnen hat der schweizerische Aktienmarkt am Donnerstag den Handel beendet. Teilnehmer verwiesen zur Begründung vor allem auf die positiven Nachrichten aus Italien, wo sich die Fünf-Sterne-Bewegung und die Sozialdemokraten auf eine neue Regierung geeinigt haben - und damit Neuwahlen verhindert haben. Zudem dürfte damit ein möglicher Konfrontationskurs mit Brüssel in Sachen Haushalt wohl vermieden werden. Dies sorgte für Erleichterung.

Allerdings stehe die Erholung auf tönernen Füßen, denn die Blicke sind weiterhin auf den Handelsstreit zwischen den USA und China gerichtet, hieß es. Das chinesische Handelsministerium hatte erklärt, dass Peking und Washington "in effektiver Kommunikation" bleiben. Beide Seiten diskutierten immer noch darüber, ob sie die für September geplanten Gespräche fortsetzen sollten, sagte Sprecher Gao Feng. Er sprach jedoch auch die Warnung aus, dass China umfangreiche Gegenmaßnahmen gegen die höheren US-Zölle ergreifen könnte. Schon zu oft seien die Erwartungen an eine mögliche Lösung enttäuscht worden, sagte ein Beobachter.

Der SMI gewann 0,8 Prozent auf 9.838 Punkte und schloss damit nur knapp unter seinem Tageshoch. Alle 20 SMI-Werte legten zu. Umgesetzt wurden 46,02 (zuvor: 42,34) Millionen Aktien.

Von der Erholung an den Börsen profitierten vor allem die Konjunkturwerte. So wurde der SMI von ABB angeführt, die um 2,0 Prozent zulegten. Swatch und Givaudan gewannen 1,3 bzw. 1,9 Prozent. Die defensiven Pharmawerte hinkten der positiven Entwicklung des Gesamtmarktes dagegen hinterher. Novartis gewannen nur 0,3 Prozent, Alcon 0,8 Prozent und Roche 0,1 Prozent. Roche hat die Zulassung für sein Krebsmedikament Tecentriq in der EU in einer neuen Indikation erhalten.

Für die Aktien der UBS ging es um 1,2 Prozent nach oben. Die Schweizer Bank baut den Vorstand um. Wie das Unternehmen mitteilte, haben sich Ulrich Koerner und Martin Blessing entschieden, die Konzernleitung zu verlassen. Neu in das Führungsgremium werden Suni Harford und Iqbal Khan aufgenommen.

Außerhalb des SMI verzeichnete die Temenos-Aktie ein Plus von 2,8 Prozent. Der Bankensoftwarehersteller übernimmt das US-Unternehmen Kony für rund 560 Millionen Dollar. Temenos übernehme damit die Nummer 1 im US-amerikanischen digitalen Bankenbereich und stärke dadurch das US-Geschäft, so Vontobel. Die Analysten sprachen von einer sinnvollen Wertschöpfung und nachhaltigen Synergieeffekten.

August 29, 2019

