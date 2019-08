Varengold Bank AG: Abstimmungsergebnisse der ordentlichen Hauptversammlung DGAP-News: Varengold Bank AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung/Personalie Varengold Bank AG: Abstimmungsergebnisse der ordentlichen Hauptversammlung 29.08.2019 / 19:18 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. * Neues Genehmigtes Kapital 2019 beschlossen * Neues Aufsichtsratsmitglied Francesco Filia, Vorstandsvorsitzender Fasanara Capital Ltd. Hamburg, 29.08.2019 - Die Aktionäre der Varengold Bank AG haben auf der ordentlichen Hauptversammlung am gestrigen Dienstag in Hamburg sämtlichen Tagesordnungspunkten zugestimmt. So wurde u.a. den im vergangenen Jahr amtierenden Mitgliedern des Vorstandes und des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2018 Entlastung erteilt sowie der Wahl des Abschlussprüfers PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hamburg, für das Geschäftsjahr 2019 zugestimmt. Auch wurde mit einer Mehrheit von 99,99% ein neues Genehmigtes Kapital 2019 verabschiedet. Darüber hinaus wurden die Herren Dr. Karl-Heinz Lemnitzer, Vasil Stefanov und Francesco Filia für eine Amtszeit von 4 Jahren zu Aufsichtsräten der Varengold Bank AG gewählt. Herr Filia ist dem Gremium neu beigetreten. "Wir freuen uns sehr, Francesco Filia im Aufsichtsrat der Varengold Bank AG begrüßen zu dürfen. Als Vorstandsvorsitzender der Fasanara Capital Ltd. in London verfügt er über besondere Kenntnisse im Bereich Marketplace Lending, der im Fokus unserer strategischen Ausrichtung steht. Seine Expertise wird sich zweifellos als äußerst wertvoll für unsere weitere Entwicklung erweisen", so Dr. Bernhard Fuhrmann, Vorstandsmitglied der Varengold Bank. Der Aufsichtsrat hat zudem in der gestrigen konstituierenden Aufsichtsratssitzung aus seiner Mitte heraus Herrn Dr. Lemnitzer zum Vorsitzenden des Gremiums sowie Herrn Vasil Stefanov zu dessen Vertreter gewählt. Über die Varengold Bank AG Die Varengold Bank AG ist ein deutsches Kreditinstitut, das 1995 gegründet wurde und seit 2013 über eine Vollbanklizenz verfügt. Neben ihrem Hauptsitz in Hamburg unterhält die Bank Niederlassungen in London und Sofia. Die Kerngeschäftsfelder sind Marketplace Banking sowie Transaction Banking (Commercial Banking) und der Fokus liegt auf der Zusammenarbeit mit europäischen Fintechs, insbesondere Kreditplattformen. Das angebotene Portfolio umfasst Funding, Debt- und Equity Capital Markets Produkte, Fronting Services von banklizenzpflichten Produkten und internationale Zahlungsverkehrsleistungen. Vorstandsmitglieder sind Dr. Bernhard Fuhrmann und Frank Otten, die zusammen mit einem 70-köpfigen internationalen Team die Modernisierung der Finanzbranche kontinuierlich mitgestalten. Die Varengold Bank ist bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) registriert unter 109 520 und die Varengold-Aktie (ISIN: DE0005479307) notiert seit 2007 im Freiverkehr/Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse. Weitere Informationen unter https://www.varengold.de/home/. Disclaimer Diese Mitteilung enthält zukunftsbezogene Aussagen, die gewissen Risiken und Unsicherheiten unterliegen. Die zukünftigen Ergebnisse können erheblich von den zurzeit erwarteten Ergebnissen abweichen, und zwar aufgrund verschiedener Risikofaktoren und Ungewissheiten, wie zum Beispiel Veränderungen der Geschäfts-, Wirtschafts- und Wettbewerbssituation, Wechselkursschwankungen, Ungewissheiten bezüglich Rechtsstreitigkeiten oder Untersuchungsverfahren und die Verfügbarkeit finanzieller Mittel. Die Varengold Bank AG übernimmt keinerlei Verantwortung, die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsbezogenen Aussagen zu aktualisieren. Kontakt: Frau Sanja Schultz-Szabo (Head of Corporate Development) 29.08.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Varengold Bank AG Große Elbstraße 14 22767 Hamburg Deutschland Telefon: +49 (0)40 / 668649-0 Fax: +49 (0)40 / 668649-49 E-Mail: investorrelations@varengold.de Internet: www.varengold.de ISIN: DE0005479307 WKN: 547930 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), Stuttgart EQS News ID: 865691 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 865691 29.08.2019 ISIN DE0005479307 AXC0297 2019-08-29/19:18