(shareribs.com) Frankfurt / New York 29.08.2019 - Technologiewerte zeigten sich am Donnerstag in der Breite fester. Unter anderem legten S&T kräftig zu. An der Wall Street klettern Tesla um mehr als drei Prozent. Der DAX beendete den Handelstag mit einem Plus von 1,2 Prozent bei 11.838 Punkten. Hier ging es für ThyssenKrupp, Covestro und Infineon nach oben. Vonovia sackten, Dank des geplanten Mietendeckels ...

Den vollständigen Artikel lesen ...