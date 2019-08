The following instruments on XETRA do have their last trading day on 29.08.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 29.08.2019



ISIN Name



AU000000AXP3 AIRXPANDERS CDIS/3 O.N.

AU000000GSL9 GREATCELL SOLAR

AU0000010324 PLUS CONNECT LTD

CA8634431073 STROUD RES LTD

CH0001347498 EDM.D.ROTH.(SU.)INH.SF500

US6197182081 MOSYS INC. NEW DL-,01

US68373L2088 OPGEN INC. DL-,01

US9304271094 WAGEWORKS INC. DL-,001