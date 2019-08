SRH AlsterResearch AG: MBH Corporation Plc - Übernahme des englischen Pflegeheimbetreibers Samuel Hobson Care Homes (Coverage eingestellt, Rating: Kaufen, Kursziel: EUR 1,80) DGAP-News: SRH AlsterResearch AG / Schlagwort(e): Research Update/Firmenübernahme SRH AlsterResearch AG: MBH Corporation Plc - Übernahme des englischen Pflegeheimbetreibers Samuel Hobson Care Homes (Coverage eingestellt, Rating: Kaufen, Kursziel: EUR 1,80) 29.08.2019 / 21:19 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. MBH Corporation Plc expandiert konsequent entlang des Agglomerationsmodells, mit dem kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) über die Holding indirekt die Vorteile eines Kapitalmarktzugangs geboten werden. Schon im April wurde der englische Baudienstleister Guildprime Specialist Contracts Ltd erworben, im Juni folgte der Kauf des Singapurer Engineering-Unternehmens Asia Pacific Energy Ventures Pte Ltd (APEV). Mit der Akquisition von APEV wurde das Segment "Industrie" neu geschaffen, das dritte neben "Baudienstleistungen" und "Bildung". Im Juni hat zudem der Verwaltungsrat der MBH Corporation plc die Verantwortlichkeiten seiner Mitglieder geändert und Callum Laing den Posten des CEO übertragen. Der bisherige CEO Allan Presland wird als Non-Executive Director in diesem Gremium nun das Thema Corporate Governance verantworten und weiterhin für die MBH-Tochtergesellschaft Parenta arbeiten. Aktuell wurde mitgeteilt, das MBH bis Ende dieses Jahres 100% der Anteile an Samuel Hobson Care Homes (SHCH) erwirbt. SHCH betreibt ein Pflegeheim in Newcastle-under-Lyme in Nordengland, rund 60 km südlich von Manchester. SHCH wird in das Portfolio der Acacia Training Ltd. und damit in das Segment "Bildung" integriert. Angesichts der demographischen Entwicklung ist in den nächsten Jahren mit einem deutlichen Umsatzwachstum in diesem Segment zu rechnen. MBH kommt mit der Übernahme von SHCH einen weiteren Schritt voran, das Agglomerationsmodell an der Börse in eine für Investoren attraktive Größe zu heben. Der Freefloat wird allerdings erst signifikant steigen, wenn die Haltefrist der Altaktionäre (KMU-Gründer) endet. Von den Kursrückgängen am Aktienmarkt waren kleine Gesellschaften wie auch MBH überdurchschnittlich betroffen. MBH dürfte bei Akquisitionen aber so zugleich niedrigere Multiplikatoren verhandeln können. Die aktuell niedrige Bewertung der MBH-Aktie (KGV 2018: 9,1) bietet eine günstige Kaufgelegenheit. Mit diesem Research-Bericht endet unsere Coverage der MBH-Aktie. Unser abschließendes Anlageurteil lautet "Kaufen (Coverage eingestellt)" nach "Kaufen". Das Kursziel lautet unverändert EUR 1,80. Die vollständige Studie finden Sie auf unserer Website unter https://www.alsterresearch.com/research-downloads/ Bitte beachten Sie den Disclaimer am Ende des Dokuments. 29.08.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 865823 29.08.2019 AXC0304 2019-08-29/21:20