SWISSto12, ein Anbieter von Telekommunikationsbauteilen für die Satelliten- und Raumfahrtindustrie, gab heute bekannt, dass eine Serie-B-Finanzierungsrunde in Höhe von 18,1 Mio. CHF (18,5 Mio. USD) unter Leitung von Swisscanto Invest durch die Zürcher Kantonalbank und Swisscom Ventures sowie Stamminvestor Constantia New Business (CNB) abgeschlossen wurde. Diese neue Runde wird die Industrialsierung des Unternehmens und die kommerzielle Einführung von Antennenprodukten für Kommunikationssatelliten weiter beschleunigen. Das Unternehmen wird die Finanzierung auch auf die Einführung neuer moderner Kommunikationsnutzlasten für den SmallSat-Markt ausrichten und die Expansion seiner jüngst eröffneten Büros in den USA und Israel weiter fortführen. Darüber hinaus wird SWISSto12 fortgeschrittene Möglichkeiten für terrestrische Kommunikationswege, wie etwa 5G erschließen.

Additive Fertigung (3D-Druck) bietet eine einzigartige Möglichkeit für Ausrüstungen der nächsten Generation an Bord von Kommunikationssatelliten. Mit innovativen Lösungen von SWISSto12 erzielen Satellitenkommunikationsbetreiber Höchstleistungen, realisieren Leichtbauweisen und individualisierbare Produkte und eröffnen somit eine neue Ära des Nutzlastengineerings. Die Technologie eröffnet auch neue Design- und Produktionsmöglichkeiten, die von SWISSto12 nach ihrer Entwicklung und dem Nachweis erfolgreicher Weltraumtauglichkeit seiner Patente nun auch umgesetzt werden können.

Innerhalb kürzester Zeit ist es SWISSto12 gelungen, die Raumfahrt- und Satellitenindustrie von seiner hohen Expertise und seinen Fähigkeiten zu überzeugen, basierend auf der nachgewiesenen Weltraumtauglichkeit, 3D-Druck-geeignete Funkfrequenz-Kommunikationsprodukte herzustellen. Da sich das Unternehmen darüber hinaus auf die SmallSat- und Konstellationsmärkte zubewegt, konnte SWISSto12 zum Marktführer werden und bietet nun Hochleistungs- und vielseitig verwendbare Antennennnutzlastprodukte, basierend auf ihrer additiven Fertigungstechnologie. Seine Expertise und innovativen Prozesse sowie seine Kundenorientierung machen SWISSto12 zu einem Vordenker auf diesem technischen Gebiet.

Das Board of Directors ist äußerst erfreut, Swisscanto Invest und Swisscom Ventures als Partner begrüßen zu dürfen und ist sich bewusst, dass sie gemeinsam mit CNB ein erstklassiges Team an erfahrenen, globalen Investoren begründen werden, der bestrebt sein wird, den langfristigen Erfolg von SWISSto12 sicherzustellen. Diese bedeutenden institutionellen Investoren werden dazu beitragen, die nachhaltigen Kapazitäten für SWISSto12 weiter zu stärken.

"SWISSto12 ist der Überzeugung, dass seine innovative Technologie und sein Geschäftsmodell das Unternehmen zum Erfolg führen werden. Aufgrund unserer weltraumfähigen und 3D-Druck-geeigneten Funkfrequenz-Kommunikationsprodukte, sind wir der Überzeugung, dass SWISSto12 über großes Wachstumspotenzial verfügt. Es handelt sich dabei um eine ideale Ergänzung unseres Portfolios, das sich auf nicht börsennotierte Unternehmen in ihrer Expansionsphase konzentriert", so Nils Granath, verantwortlich für ICT-Investitionen bei Swisscanto Private Equity Switzerland Growth I KmGK.

Pär Lange, Investment Partner bei Swisscom Ventures, ergänzte: "Mit seiner innovativen 3D-Druck-Technologie ist SWISSto12 führend bei Mikrowellen-Komponenten der nächsten Generation, wie beispielsweise Wellenleitern, Antennen und Filtern, die der Raumfahrtindustrie beispiellose Lösungen im Hinblick auf Leistung, Gewicht und Größe anbieten. Da die Satellitenbranche mit zahlreichen erdnahen Konstellationsinitiativen im Wandel begriffen ist, sind wir der Überzeugung, dass SWISSto12 bei dieser Entwicklung eine bedeutende Rolle spielen wird und wir sind hocherfreut, uns gemeinsam mit Sto12 an dieser Reise beteiligen zu dürfen."

"Wir sind äußerst stolz auf den bereits eingeschlagenen gemeinsamen Weg mit SWISSto12 und freuen uns darauf, unsere Kräfte nun mit zwei äußerst erfahrenen Investoren zu bündeln, die komplementäre Stärken in unseren Investorenkreis einbringen", so Philipp Thurn und Taxis, Managing Director von CNB.

Eröffnung des US-amerikanischen Büros

Der Aufstieg von Michael Kaliski zum Head of U.S. Team von SWISSto12 stellt einen weiteren wichtigen Meilenstein für unser Unternehmen dar. Mit einer mehr als 25-jährigen Erfahrung im Bereich der Satellitenkommunikation wird Michael Kaliski ein Techniker- und Vertriebsteam in Santa Clara (Kalifornien) aufbauen, um der wachsenden Kundennachfrage gerecht zu werden. Zuvor arbeitete Michael Kaliski bei RUAG Space als Director of Payload Systems and Business Development, wobei sich seine Arbeit auf digitale Nutzlasten und Festkörper-Leistungsverstärker (Digital Payloads and Solid State Power Amplifier) für Telekommunikationssatelliten konzentrierte. Vor dieser Zeit verbrachte Michael Kaliski mehr als 23 Jahre in unterschiedlichen Rollen bei Space Systems/Loral (SSL, inzwischen Maxar), darunter in den Bereichen Satellite Thermal Systems, Communications Payload Systems, Program Management und als Engineering Lead für die Nutzlastlieferkette.

"Mit dieser Finanzierungsrunde wird unsere Aufgabe, disruptive Technik und zuverlässige 3D-Druck-Kommunikationsprodukte für die Raumfahrtbranche bereitzustellen, das nächsthöhere Niveau erreichen. Es erfüllt uns mit Stolz, unsere ersten Produkte in diesem Jahr im Weltraum in Betrieb nehmen zu können und wir freuen uns nun, unsere Reise mit unseren Kunden weiter fortführen zu können, indem wir zunehmend erschwingliche und flexible Satellitenkommunikationsdienste ermöglichen. Wir sind äußerst erfreut, das Vertrauen von Swisscanto Invest und Swisscom Ventures gewonnen zu haben und die anhaltende Unterstützung von CNB zu erhalten, da wir nun neue Fähigkeiten in die Raumfahrtindustrie einbringen können", so Dr. Emile de Rijk, CEO von SWISSto12. SWISSto12 möchte darüber hinaus die Gelegenheit nutzen, seinem fantastischen Team, den Aktionären und seinen langjährigen Unterstützern für ihre Arbeit für das erfolgreiche Wachstum des Unternehmens zu danken.

Über SWISSto12

SWISSto12 ist ein führender Anbieter für mittels 3D-Druck produzierte Telekommunikationstechnik für die Satelliten- und Raumfahrtindustrie. Die fortgeschrittenen und patentierten Technologien ermöglichen leichtgewichtige, innovative, hochleistungsfähige und wettbewerbsfähige Kommunikationsausrüstungen. Zu den bedeutendsten Kunden von SWISSto12 in der Raumfahrtindustrie gehören Airbus Defense and Space, Thales Alenia Space, Cobham Advanced Electronic Solutions und die Europäische Raumfahrtbehörde. Weitere Informationen finden Sie unter www.SWISSto12.ch oder kontaktieren Sie uns per E-Mail unter sales@swissto12.ch

Über Swisscanto Invest by Zürcher Kantonalbank

Die Zürcher Kantonalbank bietet ihren Kunden unter ihrem Markennamen qualitativ hochwertige Investment- und Vorsorgelösungen mit schweizer Qualität und Zuverlässigkeit. Swisscanto (CH) Private Equity Switzerland Growth I KmGK wurde im Jahr 2018 gegründet, um in erster Linie in schweizer Wachstumsunternehmen in der Expansionsphase zu investieren. Im Verlauf der letzten 13 Jahre hat sich die Zürcher Kantonalbank als einer der aktivsten Unterstützer und Investoren in schweizer Risikokapital- und Wachstumsunternehmen mit Investitionen in mehr als 200 Unternehmen etablieren können.

Über Swisscom Ventures

Swisscom Ventures ist der auf Risikokapitalfinanzierungen spezialisierte Bereich der Swisscom AG, der führende Telekommunikations- und ICT-Anbieter in der Schweiz. Seit 2007 hat Swisscom Ventures in mehr als 50 Technologie-Unternehmen von seinen Standorten in der Schweiz (Zürich und Bern) und in den USA (Silicon Valley) investiert.

Über Constantia New Business

CNB ist ein in Wien (Österreich) ansässiger unabhängiger Technologieinvestor. Seine stets moderne Struktur hat ein Team erfahrener Unternehmer und Experten hervorgebracht, mit dem Ziel, langfristig Mehrwert zu schaffen. Die Investitionsthesenzentren von CNB für junge Produktunternehmen sind in der Lage, fundamentale Veränderungen in den jeweiligen Branchen einzuleiten.

