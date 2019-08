Commerzbank: Erkennt der Finanzminister die Bärenflagge?

CBK shorten? Verkauf der Staatsanteile könnte weiteren Kursverfall bei der Commerzbank-Aktie auslösen! Alles für die schwarze Null? Wann, wenn nicht jetzt?

Symbol:ISIN: DE000CBK1001: Die Commerzbank-Aktie hat Mitte April das bisherige Jahreshoch gesehen, danach ein mehrwöchige seitwärtsphase eingelegt und sich dann unter die gleitenden Durchschnitte verabschiedet. Im Verlauf der letzten elf tage entwickelte sich eine Bärenflagge. Am heutigen Tag konnte sie im Gegensatz zum übergeordneten M-DAx und dem deutschen Leitindex Dax nicht oberhalb des 20er-EMA schließen, sondern bildete eine Umkehrkerze.Das Ausmaß des Desasters wird erst deutlich mit einem Blick auf den Chart seit 2007. Der Einstieg des Staates zur Rettung der seinerzeit als systemrelevant eingeschätzen Bank bewirkte langfristig rein gar nichts. Immer wieder kommen Forderungen, der deutsche Staat möge seine Anteile von 15 Prozent an der Commerzbank verkaufen, schließlich gäbe es trotzdem Haushaltsziel der schwarzen Null genug Aufgaben: Klimaschutz, Breitbandausbau, Bildung und soziale Schieflagen. Nach dem Motto "Rette sich, wer kann!" ist die Forderung auch gar nicht so schlecht, denn wenn die Aktie erstmal gefallen ist, was charttechnisch durchaus infragekommt, fehlt erst recht das Geld für Klimaschutz & Co.Trader können mit dem Shorten / Leerverkaufen der Commerzbank-Aktie die Gunst der Stunde nutzen. Beim UUnterschreiten der Marke von 4,90 EUR könnte es losgehen, ein Stopp Loss bei EUR 5,25 hilft im Zweifel vor dem weißen Ritter, der die Aktie aus ihrem Dornröschenschlaf wachküssen könnte.Link zum Originalbeitrag: https://ratgebergeld.at/blog/commerzbank-erkennt-der-finanzminister-die-baerenflagge/Aussicht: BÄRISCHAutor: Thomas Canali besitzt aktuell keine Positionen in CBK.