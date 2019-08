Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



München (pta036/29.08.2019/22:20) - Die Blue Cap AG hat heute einen Kaufvertrag über den Erwerb der friedola TECH GmbH, einen Spezialisten für Leichtbauprodukte aus recycelbarem Kunststoff geschlossen. Der Erwerb von 100 % der Anteile an der friedola Tech GmbH erfolgte durch die Blue Cap 10 GmbH, eine 100%-ige Tochter der Blue Cap AG. Das erworbene Unternehmen mit Firmensitz in Geismar, Thüringen beschäftigt ca. 300 Mitarbeiter und verfügt über weitere Betriebsstätten in Leinefelde, Thüringen und Bremen sowie zwei 100%-ige Tochtergesellschaften mit Sitz in Greenville, South Carolina (USA).



Bestandteil der Transaktion ist neben dem Erwerb der Geschäftsanteile und dem Gesellschafterdarlehen auch der Erwerb der betriebseigenen Immobilien. Das Transaktionsvolumen inklusive der variablen Kaufpreisbestandteile bewegt sich im zweistelligen Millionenbereich im unteren Viertel.



Geplant ist, die Transaktion noch im August 2019 abzuschließen. Die Durchführung des Anteilskaufs steht unter keinen Vorbehalten.



