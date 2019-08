Als Meilenstein in Bezug auf die Expansion in Afrika gab Andersen Global heute bekannt, dass es eine Kooperationsvereinbarung mit ATax Advisors Limited (ATax), einer führenden Steuer- und Beratungsgesellschaft in Mauritius und damit dem 15. Land in Afrika, in dem die globale Organisation nun präsent ist, abgeschlossen hat.

Mit Sitz im ostafrikanischen Inselstaat Mauritius bietet ATax seinen Kunden seit 15 Jahren eine Reihe von Dienstleistungen in den Bereichen Buchhaltung, Steuern, Gehaltsabrechnung, Outsourcing und Unternehmensberatung an. Das Unternehmen bedient internationale Kunden, die einen weltweiten Bedarf haben, mit spezifischem Fachwissen und betreut afrikanische und asiatische Kunden, da das Land Mauritius allgemein als das Tor nach Indien und Asien sowie Afrika bekannt ist.

Ben Lim, einer der Gründer von ATax, und sein Team verfügen über intensive Branchenerfahrung in einer Vielzahl von Branchen, darunter Produktion und Textilbekleidung, Immobilienbau und -renovierung, Medizin und Pharmazie, Automobile und Kfz-Ersatzteile, Landwirtschaft und Viehzucht, Groß- und Einzelhandel mit Konsumgütern, Gastgewerbe und Tourismus, Bildung, BPO, Zollabfertigung und Spedition, Schmuck, Glücksspiel, Restaurants, Einzelhandel und Eventmanagement. Das Team auf Mauritius verfügt über umfangreiche Erfahrung in der grenzüberschreitenden Steuerplanung. ATax ist auch Mitglied des Mauritius Institute of Public Accountants (Institut für öffentliche Wirtschaftsprüfer auf Mauritius).

"Wir haben viel Zeit und Mühe in die Entwicklung eines Geschäfts investiert, das sich darauf konzentriert, erstklassigen Service zu bieten und Kunden wie unsere eigene Familie zu behandeln. Aufgrund dieser einfachen Werte und Bestrebungen konnten wir an Bedeutung und Ansehen gewinnen", sagte Ben. "Wir freuen uns auf diesen nächsten Schritt für unsere Firma und die Zusammenarbeit mit einer Gruppe gleichgesinnter Kollegen auf der ganzen Welt."

"Die ATax-Profis sind ein erstklassiges Team auf Mauritius und es ergeben sich viele Möglichkeiten durch diese Zusammenarbeit. Ben hat seine Wurzeln in der Andersen-Familie, und deshalb sind Werte wie Transparenz, nahtlose Integration und Führung tief verankert", sagte Mark Vorsatz, Andersen Global Chairman und Andersen Tax LLC CEO. "Unsere Dynamik in der Region wächst, und wir werden uns mit dem besten Team in diesem wichtigen Markt in Afrika verankern können."

Andersen Global ist ein internationaler Verband rechtlich eigenständiger und unabhängiger Mitgliedsfirmen, dem Steuer- und Rechtsexperten aus aller Welt angehören. Andersen Global wurde im Jahr 2013 von der US-amerikanischen Mitgliedsfirma Andersen Tax LLC gegründet, beschäftigt derzeit mehr als 4.500 Fachleute weltweit und ist über seine Mitgliedsfirmen und Kooperationspartner an über 148 Standorten präsent.

