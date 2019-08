INNFOS, führender Entwickler von Smart Compliance Actuators (SCA) für Hochleistungsroboter, hat sein komplettes SCA-Portfolio auf der World Robot Conference (WRC) 2019, die vom 20. bis 25. August in Peking stattfand, präsentiert. Als Chinas einflussreichste Roboterkonferenz kamen auf der WRC mehr als 300 Experten aus Ländern wie Russland, den USA, Japan, Deutschland, Großbritannien, Korea, Italien, Kanada und Australien zusammen und hielten Vorträge und tauschten Erkenntnisse aus. An der WRC nahmen weltweit führende Roboterhersteller teil, um ihre neuesten Produkte und Lösungen zu präsentieren.

Full Range of INNFOS's SCA (Photo: Business Wire)

Zu den SCA von INNFOS zählen die Reihe QDD Pro mit Spezialgetriebe ("Harmonic Reducer"), die Reihe QDD (mit Planetengetriebe), die Reihe QDD Lite (Planetengetriebe basierend auf Verbundwerkstoffen) und die Reihe DD (ohne Getriebe). Diese SCA verdeutlichen die fortschrittlichen Technologien von INNFOS bei Integration, Hochpräzision, Hochleistung und flexiblen Steuerungen sowie die Stärke von INNFOS bei der Entwicklung intelligenter Robotergelenke.

Auf dem chinesischen Markt für Roboterhardware hat INNFOS als erstes Unternehmen ein integriertes Servoprodukt, INNFOS SCA, entwickelt, das in Servomotoren, hochpräzise Antriebe, hochpräzise Encoder und hochpräzise Getriebe gut integrierbar ist. Der auf INNFOS SCA basierende CloudMinds XR-1 lenkte die Aufmerksamkeit der Branche sofort auf sich, als er auf der MWC2019 erstmals vorgestellt wurde. INNFOS SCA hat die technische Lücke in China bei hochklassigen Robotern geschlossen und den technischen Grundstein für die Entwicklung der chinesischen Servotechnologie gelegt.

INNFOS präsentierte auf der WRC zwei neue Produkte. Eines davon ist der abgeflachte Aktor QDD-NU80 für vierfüßige Roboter. Das andere ist die Reihe QDD Lite, die einige Metallteile des Standard INNFOS SCA durch Verbundwerkstoffe ersetzt, um die Kosten für Roboterentwickler erheblich zu senken.

Roboter sind bei Wissenschaft und Investment in den Fokus gerückt. In letzter Zeit sind viele bekannte vierfüßige Roboter auf den Markt gekommen wie Spotmini von Boston Dynamics, Mini Cheetah von MIT und der weltweit erste autonome Offshore-Roboter ANYmal. In den letzten Jahren waren vierfüßige Roboter bei verschiedenen internationalen Roboterwettbewerben vertreten und zahlreiche Einrichtungen und Universitäten arbeiten an vierfüßigen Roboterprojekten. Da der Markt für vierbeinige Roboter zurzeit steigt, wird die Nachfrage nach vierbeinigen Roboteraktoren anziehen. INNFOS hat sich mit der Einführung von QDD NU80, einem SCA, der speziell für vierbeinige Roboter entwickelt wurde und dazu beitragen soll, die Entwicklung von vierbeinigen Robotern zu beschleunigen, an die Spitze gestellt.

Der RC-Servo wird häufig in anspruchslosem Roboterspielzeug eingesetzt, während der Servomotor eher für Industrieroboter verwendet wird. Daher besteht eine Lücke zwischen den leistungsschwachen RC-Servos und dem leistungsstarken Servomotor. Aus diesem Grund brachte INNFOS die Reihe QDD lite auf den Markt, die diese Lücke perfekt geschlossen hat. Roboterentwickler können jetzt hochintegrierte, leistungsstarke intelligente Gelenke zu deutlich niedrigeren Preisen kaufen, was die Forschungs- und Entwicklungskosten erheblich reduziert.

Vor dem Hintergrund einer sich aktiv entwickelnden Roboterindustrie, die schlussendlich florieren wird, ruhen die Erwartungen auf QDD-NU80 und QDD Lite.

