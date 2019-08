Das Solargeschäft erweist sich für den Elektroautobauer Tesla als immer schwierigeres Terrain. Nun musste der US-Konzern bei einem Großauftrag bereits das zweite Mal einem deutschen Konkurrenten das Feld überlassen.? sonnen gewinnt Großauftrag in den USA? Deutscher Konzern bringt Expertise in US-Bundesstaat Utah ein? Teslas Solardivision gerät zunehmend ins HintertreffenGroßauftrag in den USAsonnen hat im US-Bundesstaat Utah einen Großauftrag ergattert und wildert damit ...

