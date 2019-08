Bitcoin-Skeptiker Peter Schiff hat sich einmal mehr als Gegner der Cyberdevise zu erkennen gegeben. Über Twitter entbrannte daraufhin eine hitzige Auseinandersitzung zwischen ihm, Krypto-Fan Tom Lee und dem bekehrten Bitcoin-Anhänger Joe Kernen.? Peter Schiff bleibt Bitcoin-Skeptiker? Twitterdiskussion mit Tom Lee? Schiff hält an 5.000-Dollar-Goldprognose festDass der US-Ökonom und CEO von Euro Pacific Capital Inc. Kryptowährungen wie Bitcoin skeptisch gegenüber steht, ist in der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...