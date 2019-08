Zusammenschluss schafft einen weltweit führenden Anbieter von Dritt-Hotelmanagement-Dienstleistungen

Vereinte Größe, Ressourcen und globale Reichweite schaffen Mehrwert für Hotelbesitzer

Aimbridge Hospitality ("Aimbridge"),das größte unabhängige Hotelmanagement-Unternehmen Nordamerikas, und Interstate Hotels Resorts ("Interstate"), ein führender unabhängiger multinationaler Hotelbetreiber, gaben heute den Abschluss einer endgültigen Vereinbarung bekannt, welche die Fusion der beiden Unternehmen vorsieht, durch die ein weltweit führender Anbieter von Dritt-Hotelmanagement-Dienstleistungen entsteht. Das zusammengeschlossene Unternehmen verwaltet ein Portfolio von über 1.400 Marken- und unabhängigen Hotels in 49 Bundesstaaten und 20 Ländern. Einzelheiten zur Transaktion wurden nicht bekannt gegeben

Man geht davon aus, dass Aimbridge und Interstate zusammen die Größe, Ressourcen und globale Reichweite haben, ihre führenden Angebote im Hotel- und Gastgewerbe zu verstärken, weiterhin überdurchschnittliche Finanz- und Anlageergebnisse für Hotelpartner zu erzielen und ein positives Besuchserlebnis für Gäste zu schaffen. Hotelbesitzer profitieren von einer skalierten, weltweiten Plattform, verbesserten Daten- und Analysekompetenzen, einem Top Talent Pool sowie gesteigerter Unterstützung und vermehrten Ressourcen, darunter die Vertriebs-, Marketing-, E-Commerce- und Revenue-Management-Infrastruktur. Das verbesserte Angebot positioniert das zusammengeschlossene Unternehmen für weiteres Wachstum und internationale Expansion.

Dave Johnson, Mitgründer und CEO von Aimbridge, wird CEO des zusammengeschlossenen Unternehmens. Michael Deitemeyer, President und CEO von Interstate, wird Global President und ist weltweit für die Geschäftstätigkeiten und Corporate Disciplines zuständig. Das fusionierte Unternehmen ist ein vorrangiger Arbeitgeber im Hotel- und Gastgewerbe und verfügt über einen Talentpool von über 60.000 Mitarbeitern, die erstklassige Dienstleistungen weltweit bereitstellen.

"Aimbridge freut sich über die Gelegenheit zum Zusammenschluss mit Interstate. Damit sind wir in der Lage, noch größeren Mehrwert für unsere Hotelbesitzer zu schaffen", so Dave Johnson, Mitgründer und CEO von Aimbridge. "Unsere gemeinsame Größe sichert uns Zugriff auf robustere Daten und die besten Mitarbeiter, wodurch wir uns noch stärker als die führenden Verwalter im Hotel- und Gastgewerbe abgrenzen können. Ich persönlich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Mike Deitemeyer, einem guten Freund und angesehenen Branchenführer."

"Durch unser vereintes weltweites Portfolio stehen uns die talentierten Mitarbeiter und das Know-how zur Verfügung, die es uns ermöglichen, branchenführende operative Leistungen in allen Produktkategorien im Hotel- und Gastgewerben bereitzustellen", so Mike Deitemeyer, President und CEO von Interstate. "Dave und ich legen beide den Schwerpunkt darauf, mithilfe unserer Mitarbeit erfolgreich zu sein."

Advent International, eine der größten und erfahrensten Beteiligungsgesellschaften, erwarb Anfang dieses Jahres einen Mehrheitsbeteiligung an Aimbridge und erlangt Mehrheitsbesitz an dem zusammengeschlossenen Unternehmen.

"Mit dieser Fusion und dem Übergang ins Eigentum von Advent können Aimbridge und Interstate eine Plattform aufbauen, die das zusammengeschlossene Unternehmen durch Optimierung des Mehrwerts für Besitzer, Spitzentalente und weltweite Expansion vom Wettbewerb abhebt", so Glenn Murphy, Chairman, Aimbridge.

"Wir freuen uns über die wertvolle Zusammenarbeit mit Mike Deitemeyer und dem Interstate-Team und wissen ihre Bemühungen für die Etablierung von Interstate als einem weltweit führenden Anbieter im Dritt-Hotelmanagement-Sektor zu schätzen", so Ahmed I. Wahla, Partner bei Kohlberg Company, die Interstate seit 2016 besitzen.

Die Transaktion bedarf der Zustimmung der Aufsichtsbehörden und unterliegt den üblichen Abschlussbedingungen. Der Abschluss erfolgt voraussichtlich bis zum Jahresende 2019.

Goldman Sachs Co. LLC und Moelis Company LLC fungierten als Finanzberater und Paul, Weiss, Rifkind, Wharton Garrison LLP als Rechtsberater für Interstate. Ropes Gray LLP fungierte als Rechtsberater für Aimbridge.

Über Aimbridge Hospitality

Aimbridge ist das größte unabhängige Hotelmanagement-Unternehmen der USA und erwirtschaftet nachweislich überdurchschnittliche Erträge für seine strategischen Partner in verschiedenen Branchen und über Konjunkturzyklen hinweg. Aimbridge bietet Hotelmanagementdienstleistungen, Rechnungswesen, Revenue Management und eine umfassende Palette an Dienstleistungen. Aimbridge mit Sitz in Dallas im US-Bundestaat Texas verwaltet zurzeit etwa 800 Hotels mit über 100.000 Zimmern in den USA, Kanada und der Karibik. Weitere Informationen finden Sie unter www.aimbridgehospitality.com.

Über Interstate Hotels Resorts

Interstate ist ein führendes, weltweit tätiges Dritt-Hotelmanagement-Unternehmen, das Full-Service-, Select-Service- und Luxushotels sowie Destination Resorts, Kongresszentren und Lifestyle-Hotels verschiedener Marken betreibt. Das weltweite Portfolio von Interstate umfasst derzeit 600 Hotels in 15 Ländern, wozu auch unter Vertrag genommene Hotels gehören, die sich rund um den Globus im Bau oder in der Entwicklung befinden. Die erfahrenen Geschäftsführer, branchenführenden Plattformen und umfassenden Managementkapazitäten des Unternehmens bescheren den Gästen ein außergewöhnliches Hotelerlebnis und den Hotelbesitzern und -investoren eine optimale Rendite. Weitere Informationen finden Sie unter www.interstatehotels.com.

Über Advent International

Advent wurde 1984 gegründet und ist eine der weltweit größten und erfahrensten Beteiligungsgesellschaften. Das Unternehmen hat in 41 Ländern über 345 Private-Equity-Transaktionen durchgeführt und verwaltet ein Vermögen von 36 Mrd. US-Dollar (Stand 31. März 2019), ausgenommen der 17,5 Milliarden US-Dollar, die im Rahmen von GPE IX, seinem neunten globalen Fonds, beschafft wurden. Mit Niederlassungen auf vier Kontinenten verfügt Advent über ein weltweit integriertes Team aus über 195 professionellen Anlegern in Nordamerika, Europa, Lateinamerika und Asien. Der Beratungsschwerpunkt des Unternehmens liegt in den folgenden fünf Kernsektoren: Business Services und Finanzdienstleistungen, Gesundheitswesen, Industrie, Einzelhandel, Konsumgüter und Freizeitindustrie sowie Technologie, Medien und Telekommunikation. Auch nach 35 Jahren internationaler Investmenttätigkeit bleibt Advent ihrem Investmentansatz treu, durch partnerschaftliche Zusammenarbeit mit den Management-Teams nachhaltiges Umsatz- und Ergebniswachstum ihrer Portfoliogesellschaften zu generieren. Weitere Informationen finden Sie unter www.adventinternational.com.

Über Kohlberg Company

Kohlberg Company, LLC ("Kohlberg") ist eine führende Private-Equity-Gesellschaft mit Sitz in New York. Seit ihrer Gründung im Jahr 1987 hat Kohlberg acht Private-Equity-Fonds aufgebaut, über die sie gebundenes Eigenkapital in einer Höhe von mehr als 7,5 Milliarden US-Dollar beschafft hat. Im Laufe ihrer 32-jährigen Geschichte hat Kohlberg 80 Plattform-Investitionen und knapp 200 Unternehmenszukäufe mit einem Gesamttransaktionswert von mehr als 20 Milliarden US-Dollar abgeschlossen. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.kohlberg.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

