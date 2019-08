In der Kältetechnik kommen häufig Rohrleitungen mit kleinen Durchmessern zum Einsatz wie bei der Verteilung von Kälte- oder Kühlmitteln. Auch bei ungedämmten warmgehenden Leitungen werden Rohrleitungen mit kleinen Durchmessern eingesetzt, z. B. in der Medizintechnik, der Produktion von hochwertigen Chemikalien, bei medizinischen Gasen oder beim Brennstofftransport in der Heiztechnik.

Oft werden bei kleinen Rohrdurchmessern aufgrund mangelnder Alternativen Kunststoffclips eingesetzt. Diese haben aber verschiedene Nachteile: Zum einen ist die mechanische Belastbarkeit der Verbindungen niedriger als bei Stahlkonstruktionen. Zum anderen sind Haltekonstruktionen mit Rohrschellen leicht revisionierbar, vor allem wenn Montageschienen genutzt werden, die eine nachträgliche Änderung problemlos ermöglichen. Schließlich ergibt sich bei Mischinstallationen aus Kunststoffclips ...

