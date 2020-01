Berlin (ots) - Videos können komplexe Sachverhalte einfach und anschaulich vermitteln. Das trifft auch für Fragen zu den Themen Geld, Wirtschaft und Finanzen zu. Deshalb stellt das Schulserviceportal der Volksbanken und Raiffeisenbanken Jugend und Finanzen zu ausgewählten ökonomischen Fragestellungen ab sofort Videoclips bereit und ergänzt die bestehenden Unterrichtsmaterialien so um audiovisuelle Formate. Zu Beginn stehen vier Filme für die Sekundarstufen I und II auf dem Schulserviceportal und dem neuen YouTube-Kanal Jugend und Finanzen zur Verfügung. Die Videos dienen als methodisch-didaktische Ergänzung zu den bereits vorhandenen thematisch passenden Arbeitsblättern. Das Videoangebot wird schrittweise ausgebaut.Erklärvideos und Spots zum UnterrichtseinstiegIn zwei Serien stehen die Filme auf dem Schulserviceportal und YouTube-Kanal bereit: Das Format "Auf die Schnelle" besteht aus rund 30-sekündigen Spots, in denen echte Auszubildende aus dem "next"-Azubinetzwerk der Volksbanken und Raiffeisenbanken zu Wort kommen. Sie bringen spontan zum Ausdruck, was sie mit einem Stichwort oder einer Frage verbinden. In den ersten beiden Folgen lassen sie sich vom Stichwort IBAN inspirieren und geben zur Frage "Sparbrötchen oder Luxusgeschöpf?" ihre persönliche Einschätzung ab.In einer zweiten Videoserie erläutern Erklärvideos im Legetrick-Stil wirtschaftliche Phänomene und Fragen zum Umgang mit Geld. Die ersten beiden Erklärvideos aus der neuen Reihe führen an die Aspekte Geldmanagement sowie den EU-Binnenmarkt heran. Anschaulich orientieren sich die Geschichten in den Erklärvideos an der Erfahrungswelt der Schülerinnen und Schüler. Die Filme können als Einstieg in ein Thema im Schulunterricht oder der Bearbeitung der Aufgaben in den Online-Arbeitsblättern dienen.Hohes Engagement der Genossenschaftsbanken für FinanzbildungDas Schulserviceportal Jugend und Finanzen ist die Plattform für finanzielle Bildung der Volksbanken und Raiffeisenbanken. Mit ihrer starken Verankerung vor Ort engagieren sich viele Genossenschaftsbanken oft in jahrelangen Kooperationen mit den Schulen ihres Geschäftsgebietes für die Erweiterung des Finanzwissens insbesondere von Kindern und Jugendlichen. Diese Vielfalt macht das Schulserviceportal sichtbar, indem eine Übersicht geboten wird, welche Bank sich mit welchem Finanzbildungsprojekt engagiert. Auch werden regelmäßig aktuelle Meldungen über örtliche Projekte, interessante Studien sowie Veranstaltungen im Bereich der Finanzbildung veröffentlicht.Schulserviceportal: www.jugend-und-finanzen.de (http://www.jugend-und-finanzen.de)YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCnAvX05VPqB9GGm9n_QgctgPressekontakt:Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR)Melanie Schmergal, Abteilungsleiterin Kommunikation undÖffentlichkeitsarbeit / PressesprecherinTelefon: (030) 20 21-13 00, presse@bvr.de, www.bvr.deOriginal-Content von: BVR Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/40550/4501863