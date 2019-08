Fast alle Parteien wagen mehr Sozialismus - sei es mit Vermögensteuer oder Mietendeckel. Doch die Liberalen, die für echte Reformen und freie Marktwirtschaft stehen, profitieren nicht. Was ist bloß mit der FDP los?

Christian Lindner sitzt in einem Büro, wie es für ein Start-up nicht klischeehafter ausstaffiert sein könnte: mit Tischtennisplatte, Kisten mit dem Szenegetränk Club-Mate, einem aufgeblasenen Gummi-Einhorn. Lindner, immer noch FDP-Chef und schon lange kein Gründer mehr, hat sich erklären lassen, wie die junge Potsdamer Firma aus Daten "intelligente Verkehrssysteme" entwickeln will. "Wo gibt es politische Rahmenbedingungen, die Sie bremsen?", will er nun wissen. Es ist die Frage, die er bei solchen Besuchen am liebsten stellt - weil ihn die Antworten zumeist bestätigen in seiner Kritik am Staat: zu langsam, zu bürokratisch, zu förderfeindlich.

Auch an diesem Tag Mitte August wird Lindner nicht enttäuscht: Man sei gerade auf dem Sprung, bekommt er zu hören, habe die Seed-Phase hinter sich, also die Zeit, in der die Gründer probiert und gesät haben, ob das Produkt funktioniere. Jetzt müsse man wachsen, um zu ernten. "Aber für diese Phase eine Finanzierung zu bekommen ist echt schwierig."

Lindner kennt das Problem, er weiß nur zu gut, wie es sich anfühlt, wenn man wachsen möchte, von seinem Produkt überzeugt ist, die Kunden und Investoren aber nicht drauf anspringen. Schließlich kämpft die FDP mit dem gleichen Problem wie das Start-up - Sie will durchstarten, aber es fehlt an politischem Kapital: Wählervertrauen.

Aus den Trümmern der Bundestagswahl 2013 baute Lindner die Partei in der außerparlamentarischen Opposition neu auf, organisierte sie straffer, verpasste ihr einen frischen Anstrich, modernisierte Inhalte. Die Lindner-FDP entwickelte eine Anziehungskraft für alle, die sich für das wohlstandsgesättigte Deutschland einen neuen Gründergeist wünschen. Mehr Optimismus, mehr Coolness. Ein politisches Aufputschmittel.Mit dieser Strategie schaffte die FDP 2017 die Rückkehr in den Bundestag. Die politische Seed-Phase war abgeschlossen. Nun wollte die FDP wachsen, wenn auch behutsam. Lindner hatte vor nichts so viel Angst wie vor einem zweiten jähen Ende. Er ließ die Jamaika-Koalition auch platzen, weil er fürchtete, die eigene Truppe werde von Union und Grünen zerrieben.

Doch das Ziel, in der Opposition weitere Kraft zu sammeln, wird verfehlt. In der Selbstdiagnose liegt das weniger an den Themen als der Kommunikation. "Wir sind auf den meisten Gebieten gut aufgestellt, kommen aber oft noch zu nüchtern und sachlich daher - das macht es schwer, mit unseren Botschaften durchzudringen", sagt Karl-Heinz-Paqué, Vorsitzender der FDP-nahen Friedrich-Naumann-Stiftung und Vordenker der Partei.

Die Defizite wiegen umso schwerer, weil die Zeit für die Liberalen eigentlich besser denn je ist. Ja, kaum besser sein könnte: Ob Mietpreisdeckel oder Unternehmerhaftung, Grundrente oder Vermögensteuer, dazu die halbherzige Soli-Senkung - fast alle Parteien versuchen, mit Forderungen nach noch mehr Umverteilung, noch mehr Regulierung, noch mehr Staatsein- und -übergriffen zu punkten. Wer dagegen überzeugt ist, Deutschland brauche vor allem mehr Markt, mehr Freiheit, überhaupt einen Dreifachschub aus Modernisierung, Digitalisierung, Innovation, müsste spätestens jetzt sofort bei der FDP landen.

Der Zeitgeist erlaubt sich also neosozialistische Gedanken. Und die Union wird als marktwirtschaftliches Korrektiv kaum sichtbar. Trotzdem punktet die FDP nicht, wird gar in den großkoalitionären Abwärtsstrudel hineingezogen. Wenn selbst Unternehmer wie der Schraubenmilliardär Reinhold Würth bekennen, inzwischen lieber die Grünen zu wählen, läuft etwas gehörig schief.

Und so krebst die FDP in Umfragen bei sieben bis neun Prozent herum. Dabei könnte es bald Neuwahlen geben - und die bedeuten nicht zwangsläufig mehr Aufmerksamkeit. "Die Sicherheit der FDP ist trügerisch", sagt ein CDU-Spitzenpolitiker. Die stabile demoskopische Seitenlage könnte noch zum Verhängnis werden. "Im Wahlkampf kommt es zur Polarisierung zwischen den Grünen und uns - und die Liberalen sind dann rasch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...