Die Anleger blicken auf die Inflation der Euro-Zone, auf eine Menge Konjunkturdaten und eine Hauptversammlung. Was die Märkte an diesem Freitag bewegt.

Die Zeichen stehen gut, dass der deutsche Leitindex zum Ende der Handelswoche noch einige Kursgewinne verbuchen kann. Die fallenden Zinsen am Anleihenmarkt lassen Investitionen in Aktien attraktiver erscheinen - das treibt die Kurse höher. An diesem Freitag dürften sich Anleger vor allem für anstehende Konjunkturdaten interessieren. Auf außerbörslichen Handelsplattformen notierte der Dax im frühen Handel an diesem Freitag leicht im Plus.

Schon am gestrigen Donnerstag legte der Index zu. Er schloss am Donnerstag 1,2 Prozent fester bei 11.838 Punkten - und damit gar nicht so weit von der 12.000-Punkte-Marke entfernt. Auch der MDax und der Tech-Dax konnten am Donnerstag Gewinne verbuchen von 1,2 und 1,3 Prozent. Die Termine des Tages im Überblick:

1 - Vorgabe aus den USA

Die Hoffnung auf eine Lösung des Handelsstreits zwischen den USA und China hat am Donnerstag die Börsen in New York beflügelt. Insbesondere Technologiewerte legten zu.

Der Dow-Jones-Index stieg um 1,3 Prozent auf 26.362 Punkte. Der breiter gefasste S&P erhöhte sich ebenfalls um 1,3 Prozent auf 2925 Stellen. Der Index der Technologiebörse Nasdaq gewann 1,5 Prozent auf 7973 Zähler. Der Dax hatte zuvor 1,2 Prozent auf 11.839 Punkte zugelegt, der EuroStoxx50 1,4 Prozent auf 3411 Punkte.

Der Handelsstreit mit Zöllen und Gegenzöllen belastet seit Monaten die Wirtschaft. Chinas Handelsministerium gab nun bekannt, es liefen Vorbereitungen für die nächste Runde der Gespräche im September. US-Präsident Donald Trump sagte dem Sender Fox News, Verhandlungen seien noch für Donnerstag "auf einer anderen Ebene" angesetzt.

Einzelheiten nannte er nicht. Die angekündigten Gespräche machten den Händlern Hoffnung, sagte der Investmentchef von Raymond James, Larry Adam. "Und erst einmal wird die Lage nicht schlimmer."

2 - Handel in Asien

An den Aktienmärkten in Asien haben am Freitag wieder die Optimisten ...

