Die zuletzt an dieser Stelle thematisierte Schwäche des Euro gegenüber dem Britischen Pfund setzte sich auch in den letzten Handelstagen fort. Aktuell steht eine eminent wichtige Unterstützung im Feuer. Rückblick. In unserer letzten Kommentierung zu EUR/GBP hieß es u.a. "[…] Aus charttechnischer Sicht dominieren die Verkaufssignale. Der Euro hat mit den 0,90 GBP, den 0,89 GBP und den 0,88 GBP wichtige ...

Den vollständigen Artikel lesen ...