Schwache Aktienmärkte, fallende Anleiherenditen und eine weiter zunehmende Eskalation im Handelsstreit - die Ausgangslage für Gold könnte derzeit kaum besser sein. In Dollar gerechnet ist die Feinunze so teuer wie seit April 2013 nicht mehr, in Euro sowie zahlreichen Schwellenländerwährungen ist der Kurs sogar in neue Dimensionen vorgestoßen. In der ersten September-Hälfte dürften die weiteren ...

Den vollständigen Artikel lesen ...