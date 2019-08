Nun ist die offizielle Einladung raus. Apple hat zur Produktpräsentation in seinem Headquarter geladen. Apple-Fans können sich den 10. September jetzt schon einmal fest in ihrem Terminkalender anstreichen. An diesem Tag wird Apple die neuen iPhones sowie andere Geräte vorstellen. Die Präsentation beginnt um 19:00 Uhr mitteleuropäischer Zeit.Die Einladung, die Apple am Donnerstag herausgegeben hat, gibt allerdings wenige Hinweise, was genau präsentiert wird. Nach bisherigen Medien- und Analystenberichten ...

