NEW YORK (Dow Jones)--Der Unterhaltungskonzern Walt Disney hat sich von seinem Mehrheitsanteil an dem lokalen Sportsender Yes Network getrennt. Wie das Unternehmen mitteilte, geht der 80-Prozent-Anteil an eine Investorengruppe, zu denen die Sinclair Broadcast Group und Yankee Global Enterprises - Eigentümerin des Baseball-Teams New York Yankees - gehören. Das Transaktionsvolumen liegt bei 3,47 Milliarden Dollar.

Yes Network ist laut Sinclair der regionale Sportkanal der USA mit dem größten Zuschaueranteil. Hier werden unter anderem Spiele der New York Yankees, Brooklyn Nets und des New York City FC übertragen.

Zu den weiteren Investoren von Yes Network zählen Amazon, Redbird, Blackstone und Mubadala Capital.

August 30, 2019

