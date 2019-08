Wie schon beschrieben. Das glaubt in er Regel niemand, aber gestern konnten Sie nachvollziehen wie es funktioniert. Noch am Mittwoch meldeten die Stahlkocher einen Produktionsrückgang um etwa 5 %. Gestern legten alle Stahl-Aktien zwischen 3 und 5,5 % zu. Worin liegt die bessere Aussage für das, was bevorsteht und nicht das, was gestern galt? Die Begründung und die Potenziale lesen Sie in unseren Börsenbriefen.



