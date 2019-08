Männedorf, Schweiz, 30. August 2019 - Die Tecan Group AG (SIX Swiss Exchange: TECN) hat heute bekannt gegeben, dass der Verwaltungsrat Tania Micki zur Nachfolgerin von Dr. Rudolf Eugster als Chief Financial Officer (CFO) von Tecan und Mitglied der Konzernleitung ernannt hat. Rudolf Eugster wird nach erfolgtem Jahresabschluss 2019 und dessen Präsentation im März 2020 aus dem Unternehmen ausscheiden. Tania Micki wird bis spätestens zum 1. März 2020 in das Unternehmen eintreten, damit eine geordnete Übergabe und Einarbeitung gewährleistet ist.

Dr. Lukas Braunschweiler, Präsident des Verwaltungsrats von Tecan, kommentierte: "Nach einem erfolgreichen Nachfolgeprozess auf der CEO-Position Anfang dieses Jahres wird sich nun auch unser langjähriger und verdienter CFO Rudolf Eugster im nächsten Jahr aus dem aktiven Berufsleben zurückziehen. Rudolf Eugster hat über 17 Jahre hinweg die erfolgreiche Entwicklung des Unternehmens massgeblich mitgeprägt. Der Verwaltungsrat dankt ihm herzlich für seinen unermüdlichen Einsatz und die herausragenden Leistungen und wünscht ihm für den kommenden Lebensabschnitt bereits heute das Allerbeste.

Wir freuen uns sehr, dass wir mit Tania Micki eine hoch kompetente Nachfolgerin für die CFO-Position gewinnen konnten. Mit ihrer langjährigen Karriere in börsenkotierten, internationalen Unternehmen bringt Tania Micki eine breite Erfahrung in das starke Management-Team ein. Tecan ist damit personell bestens für eine weitere erfolgreiche Entwicklung aufgestellt."

Dr. Achim von Leoprechting, CEO von Tecan, sagte: "Ich möchte mich bei Rudolf Eugster im Namen des gesamten Management-Teams für seine Verdienste bei Tecan über die vielen Jahre hinweg bedanken. Ganz persönlich danke ich ihm für die ausgezeichnete und vertrauensvolle Zusammenarbeit während der letzten sechs Jahre, insbesondere für die Phase, seit ich im April dieses Jahres die CEO-Position übernommen hatte."

Tania Micki verfügt über langjährige Erfahrung im Finanzbereich in internationalen, börsenkotierten Konzernen. Derzeit ist sie als Chief Risk Officer und Internal Audit Head bei der Sulzer AG tätig. Tania Micki hatte seit 2010 bei Sulzer verschiedene Aufgaben im Finanzbereich inne; u.a. war sie CFO Global Markets in einer gruppenweiten Funktion. Als CFO Pumps Division und CFO Rotating Equipment Services Division war sie für die Finanzen auf Divisionsstufe verantwortlich.

Vor ihrem Eintritt bei Sulzer war Tania Micki in verschiedenen Finanzpositionen mit aufsteigender Führungsverantwortung bei Monsanto, der Gate Group und General Mills in der Schweiz, Grossbritannien, Australien, Polen sowie in Russland tätig.

Tania Micki verfügt über einen Abschluss in General Management der INSEAD Business School (Fontainebleau, Frankreich) mit Schwerpunkt Strategie, Finanzen und Unternehmensführung. Zudem schloss sie die ESCP (École Superieure de Commerce de Paris) in Paris, Frankreich, mit einem Schwerpunkt in Finanzen, Wirtschaftsprüfung und Rechnungswesen ab. Sie verfügt ausserdem über einen Bachelor-Abschluss in Russisch der Universität Paris X in Nanterre, Frankreich. Tania Micki ist 47 Jahre alt und ist schweizerische und französische Staatsbürgerin.

