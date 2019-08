FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 30.08.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 30.08.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

0VF XFRA US9282541013 VIRTU FINANC.A DL-,00001 0.217 EUR

X9CP XFRA CA59124U1003 METALLA ROYAL.STREAM. ON 0.001 EUR

G9D XFRA HK0000172855 GOLDPAC GROUP LTD 0.005 EUR

ID9 XFRA AU000000HLO6 HELLOWORLD TRAVEL LTD. 0.076 EUR

MJF XFRA US6284641098 MYERS IND. INC. 0.122 EUR

3FF XFRA US36116M1062 FUTUREFUEL CORP. DL-,0001 0.054 EUR

EC9 XFRA US2077971016 CONN.WATER SERVICE INC. 0.296 EUR

W02 XFRA US93964W1080 WASHINGTON PRIME GRP 0.226 EUR

CC3 XFRA US14808P1093 CASS INFORM. DL-,50 0.235 EUR

X5A XFRA NO0010272065 AMERICAN SHIPPING CO.NK10 0.072 EUR

SQE XFRA US86272C1036 STRATEGIC EDUCAT. DL-,01 0.452 EUR

NY4B XFRA US18539C1053 CLEARWAY ENERGY A NDL-,01 0.181 EUR

NY41 XFRA US18539C2044 CLEARWAY ENERGY C DL-,01 0.181 EUR

LIN XFRA IE00BZ12WP82 LINDE PLC EO 0,001 0.790 EUR

KSX XFRA US4990491049 KNIGHT-SWIFT TR. HLDGS A 0.054 EUR

AZZ1 XFRA SE0005568136 ADDTECH AB B SK-,75 0.464 EUR