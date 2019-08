FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 30.08.2019 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM 02.09.2019 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 30.08.2019

AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 02.09.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

BIU2 XFRA BMG2116Y1057 CN EVERBRIGHT WATER HD 1

3G6 XFRA JP3386370005 GNI GROUP LTD.

6RI XFRA AU000000WBT5 WEEBIT NANO LTD