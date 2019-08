Der deutsche Autovermieter Sixt kann sich über ein neues Analystenlob aus der Schweiz freuen. Denn die dortige Investmentbank UBS hat ihre bisherige Halten-Empfehlung für die Aktie auf Kaufen hochgestuft.

Begründet wird dieses neue Votum durch die zuständige Analystin damit, dass Sixt in diesem Jahr deutlich stärker zulegen dürfte als der Gesamtmarkt für Autovermietungen. Die Prognose lautet hier sogar, dass Sixt den Marktdurchschnitt um den Faktor vier überbieten kann, langfristig um den Faktor zwei. Insbesondere sollen sich zunehmend die bisherigen Investitionen in die Digitalisierung auszahlen. So würde schon jetzt festzustellen sein, dass sich die Downloads der neuen Mobilität-App stark erhöht haben.

Sixt hatte vor ...

Den vollständigen Artikel lesen ...