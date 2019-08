Kommt heute der Ausbruch aus der Seitwärtsrange, in der der Leitindex S&P 500 seit vielen Tagen eingeklemmt ist? Gestern schob neuer Optimismus in Sachen Handelskrieg nach Aussagen aus China den Index an den Bereich 2940 heran - ein Niveau, an dem der S&P 500 bereits viermal gescheitert war. Kommt heute, am letzten Handelstag des Monats ...

Den vollständigen Artikel lesen ...