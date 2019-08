Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv In Italien können Neuwahlen offenbar vermieden werden und das erfreute die Anleger am Donnerstag. Für den DAX ging es in Folge dessen um 1,2 Prozent aufwärts. Damit ging er über der 11.800 Punkte-Marke aus dem Handel. Marktidee: Wacker Chemie. Die Aktie von Wacker Chemie hatte im Januar 2018 nach dem Erreichen eines Mehrjahreshochs einen Abwärtstrend etabliert. Dieser löschte nahezu die kompletten Gewinne der vorausgegangenen Rally wieder aus. Oberhalb des 3-Jahres-Tief versucht sich das Papier derzeit zu stabilisieren. Damit sich das mittelfristige Chartbild aufhellt, bedarf es nun einer nachhaltigen Überwindung eines bestimmten Widerstandsbereichs.