Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Heute geht es um eine Firma, die laut Umfragen nahezu jedem hierzulande ein Begriff ist und deren Produkte fast überall aufzufinden sind. Seien es die Adiletten, die man bei diesen sommerlichen Temperaturen im Freibad sieht, mancher Fußball-Verein, der in adidas-Trikots zu bewundern ist, oder einer der beiden X-perten, der mit einer adidas-Sonnenbrille dem grellen Licht beim Marathon am Wochenende trotzte. Nicht nur Sportler, auch Anleger kamen auf ihre Kosten, wenn sie rechtzeitig in die Adidas-Aktie investierten. Mehr dazu in unserem heutigen X-perten Video.