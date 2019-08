Hess (WKN: A0JMQL) nähert sich einem wichtigen Punkt im langfristigen strategischen Wachstumsplan. Das Unternehmen und seine Partner ExxonMobil (WKN: 852549) und CNNOC aus China wollen bis Anfang nächsten Jahres mit der ersten Phase der Produktion ihrer Offshore-Projekte in Guyana beginnen. Sobald dieses Projekt läuft, sollte der Cashflow von Hess rapide steigen. Darum erwartet die Ölgesellschaft für die kommenden Jahren einen großen Zuwachs an freiem Cashflow, von dem der Großteil an die Aktionäre ...

