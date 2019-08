München (ots) - Praktikawelten bietet Teilnehmern im September 2019 eine ganz besondere Klimaschutzaktion. Anstelle eines persönlichen Rabatts spendet der Reiseveranstalter für jede Anmeldung im Bereich Freiwilligenarbeit 50 EUR an die Tropenwaldstiftung OroVerde und unterstützt somit den Schutz und Erhalt des tropischen Regenwaldes.



"Wir sind sicher, bei unseren Teilnehmern der Generation Greta auf positive Resonanz zu stoßen und möchten zu einem bewussteren Reiseverhalten anregen. Gemeinsam setzen wir uns für den Erhalt des Regenwaldes ein und leisten somit auch einen wertvollen Beitrag zum Klimaschutz", sagt Hedwig Scheck, CEO Praktikawelten. "Bei Erfolg der Spendenaktion werden wir diese auch in Zukunft durchführen."



Die Tropenwaldstiftung OroVerde setzt sich für den Schutz und Erhalt der tropischen Regenwälder ein. Dabei gehen Regenwaldschutz und Entwicklungszusammenarbeit Hand in Hand, denn nur mit den Menschen vor Ort sind Regenwald-Schutzprojekte langfristig erfolgreich und lässt sich Regenwald schützen. Zugleich setzt OroVerde auf Bildungsprojekte und Verbrauchertipps in Deutschland, denn Regenwaldschutz fängt mit dem Einkaufswagen an. Weitere Informationen unter www.oroverde.de



Jeder Teilnehmer, in dessen Namen Praktikawelten spendet, erhält eine personalisierte Urkunde als Nachweis für die geleistete Spende. Als verantwortungsbewusster Anbieter von Freiwilligenarbeit, Sabbatical, Work and Travel und Praktika im Ausland engagiert sich Praktikawelten für nachhaltigen Tourismus und langfristige Auslandsaufenthalte. In Einklang mit der unternehmensinternen Mission setzt sich das Mitglied der TourCert Community dafür ein, ökologisch verantwortungsbewusst zu reisen.



Neben dem September-Special mit der Spende für den Regenwaldschutz bietet Praktikawelten auch Möglichkeiten an, den ökologischen Fußabdruck zu beseitigen. So können Teilnehmer beispielsweise den CO2-Ausstoß ihrer Flüge kompensieren und gleichzeitig Klimaschutzprojekte in aller Welt unterstützen.



Weitere Infos zum Thema Nachhaltigkeit bei Praktikawelten unter https://www.praktikawelten.de/nachhaltigkeit.



Praktikawelten gehört deutschlandweit zu den führenden Anbietern im Bereich Freiwilligenarbeit, Work and Travel und Praktika im Ausland. Die Teilnehmer profitieren von 15 Jahren Erfahrung als Spezialist für Auslandsaufenthalte.



Unseren Pressekontakt sowie weitere Informationen und hochauflösende Bilder finden Sie unter: https://www.praktikawelten.de/pressebereich



Zur Veröffentlichung, honorarfrei. Belegexemplar oder Hinweis erbeten.



Pressekontakt:



Hedwig Scheck

info@praktikawelten.de

089 286751 -0



Original-Content von: Praktikawelten GmbH, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/nr/32102