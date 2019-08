Netgear - Der Netzwerkausrüster steht kurz vor dem Breakout!

Breakout

Analyse erstellt im Auftrag von





Symbol:ISIN:US64111Q1040Der Netzwerkausrüster aus dem Silicon Valley ist eines der Urgesteine und konnte sich seit der Gründung im Jahr 1996 in einem sich ständig verändernden Technologieumfeld behaupten. Mit der Herstellung und dem Vertrieb von Ethernet-, ISDN- und Breitband-Netzwerkkomponenten konkurriert Netgear mit namhaften großen Herstellern wie Huawei, ZTE, D-Link, Motorola und Co., konnte jedoch die Umsätze und Profitabilität über die letzten Jahre stabil halten. Charttechnisch schaffte es die Aktie, mit der Verkündung der letzten Quartalszahlen und dem Aufwärtsgap von ca. 9 % die langfristige Abwärtstrendlinie zu brechen. Aktuell konsolidiert der Wert über allen relevanten gleitenden Durchschnitten und zeigt sich trotz des schwachen Gesamtmarktes stabil.Das Überschreiten und Halten der Abwärtstrendlinie aus dem Wochenchart und die Stabilisierung auf hohem Niveau in Form von einer Wimpelformation ist sehr bullisch zu werten. Bei einkehrender Ruhe im Gesamtmarkt könnte Netgear als einer der ersten Werte eine schöne Rallye Richtung Norden hinlegen!Ein Einstieg ergäbe sich bei Überschreiten der Konsolidierungsformation und des Tageshochs vom 19.08. bei 34,64 USD. Ein aus Risiko- und Gewinngesichtspunkten adäquater Stopp Loss liegt unter dem EMA 20 und unter der Formation im Bereich von 32 USD.Autor: Hubert Strasser besitzt aktuell keine Positionen in NTGR