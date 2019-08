Fehraltorf (ots) - Gut zwei Jahre nach der Übergabe der Geschäftsbereiche "Geräteprüfung und Zertifizierung", löst sich Eurofins komplett von Electrosuisse und wird umfirmiert. Die als Eurofins Electrosuisse Product Testing AG bekannte Unternehmung wird auf den 1. September 2019 in Eurofins Electric & Electronic Product Testing AG umbenannt. Der neue Firmenname bezeugt die damit vollständig abgeschlossene Integration in die internationale Business Line E&E der Eurofins Gruppe.



René Siegenthaler, Managing Director, kommentiert: "Aufgrund der zunehmenden Globalisierung in diesem Marktumfeld, ist es der richtige Zeitpunkt, sich nun komplett von Electrosuisse zu trennen. Somit können die Schweizer Gerätehersteller noch mehr von der internationalen Vernetzung von Eurofins profitieren, ohne dadurch auf die für sie und uns entscheidend wichtige Kundennähe verzichten zu müssen. Im Gegenteil, wir bleiben weiterhin die zentrale Anlaufstelle für unsere Kunden vor Ort, können ihnen aber so, ganz nach der Firmenphilosophie 'One-Stop-Shop', alle Dienstleistungen der gesamten Eurofins Gruppe weltweit anbieten und für sie managen."



Für die Standorte Fehraltorf, Rorschach, Neuenhof und Zürich ändern sich weder die Anschriften noch die Ansprechpartner. Das Labor in Bern wurde hingegen mitsamt Personal im Labor in Rossens (FR) integriert. Ausserdem werden dort ab September 2019 zusätzlich zur bestehenden 10m-EMV-Messhalle eine 5m- und eine 3m Halle in Betrieb genommen. Dies erlaubt Eurofins sowohl eine höhere Verfügbarkeit als auch Flexibilität, um den steigenden Kundenanfragen noch besser gerecht zu werden.



Unsere Partner dürfen auch zukünftig auf die hohe Kompetenz und Pünktlichkeit vom Eurofins Team rechnen.



Über Eurofins:



Die Eurofins Electric & Electronic Product Testing AG bietet ihren Kunden umfangreiches Know-how zu Prüfungen und Zertifizierungen in den Bereichen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV), Drahtlostechnologien sowie elektrische und mechanische Produktsicherheit. Die Eurofins Electric & Electronic Product Testing AG ist eine mittelgrosse KMU mit fünf Standorten in Fehraltorf, Zürich, Neuenhof, Rorschach und Rossens.



