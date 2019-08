Nach ordentlichen Kursgewinnen in New York und in Asien steht der DAX am letzten Handelstag des Monats ebenfalls vor einem freundlichen Start. Die Hoffnung auf eine - wie auch immer geartete - Einigung im Handelsstreit zwischen China und den USA sorgt für verhaltenen Optimismus unter den Anlegern und überlagert den drohenden Brexit im Oktober. Alle aktuellen Entwicklungen sehen Sie im Video.

