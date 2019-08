Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für A.P. Moller-Maersk auf "Buy" mit einem Kursziel von 8700 dänischen Kronen belassen. Trotz der aktuellen Handelskonflikte sei die Aussicht auf das zweite Halbjahr derzeit vielversprechender, als es die aktuelle Bewertung des weltgrößten Schifffahrtkonzerns vermuten lasse, schrieb Analyst William Fitzalan Howard in einer am Freitag vorliegenden Studie. In der gesamten Branche sei zuletzt erfolgreich darauf geachtet worden, die Kapazitäten nicht unnötig hochzufahren. Das habe dem Markt Stabilität gegeben./kro/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 29.08.2019 / 17:16 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0010 2019-08-30/09:00

ISIN: DK0010244508