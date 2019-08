Abgleich-Tool für Rabattanreize digitalisiert Prozesse und fördert so Vertrauen und Transparenz zwischen Herstellern und Distributoren

Pricefx, der weltweit führender Anbieter von Cloud-basierter Preissoftware lanciert mit ChannelManager ein neues Modul auf seiner prämierten Preisplattform. Der für Hersteller und Lieferanten entwickelte ChannelManager optimiert Versand-, Lastschrift- und Handelsmanagementprozesse durch Automatisierung und Validierung von Distributorenansprüchen auf einer einzigen Plattform. Dieses neue Modul ergänzt die bereits vorhandenen Möglichkeiten zur Optimierung und Verwaltung von Sonderaktionen und Sonderpreisen. Mit ChannelManager können Hersteller einen schnellen und effizienten Claims Management-Prozess etablieren, der für weniger Rechenfehler, kürzere Umschlagzeiten und höhere Transparenz sorgt und gleichzeitig allen Beteiligten Kosteneinsparungen beschert.

"Versand- und Lastschriftprogramme sind entscheidend für den erfolgreichen Verkauf von Massengütern für Verbraucher und die Industrie, insbesondere dann, wenn Preiskorrekturvereinbarungen zum Ausgleich von Marktveränderungen getroffen wurden", so Martin Wricke, Chief Product Officer und Mitbegründer von Pricefx. "Wir haben festgestellt, dass diese Branche für technologische Innovation und Automation bereit ist. In Kooperation mit unseren globalen Kunden in der Fertigung hat Pricefx den ChannelManager entwickelt, um die Lücke im Claims Management-Prozess für den Versand und Lastschriften zu schließen. Jetzt können unsere Kunden auf die manuelle Bearbeitung von Ansprüchen verzichten und stattdessen die freigesetzten Ressourcen für die rasche Erstellung von genauen Berechnungen einsetzen."

Bei ordnungsgemäßer Anwendung sind Rabattanreize eine Win/Win-Lösung sowohl für den Distributor als auch für den Hersteller. Wenn die Margen der Distributoren in diesem Zeitraum etwas geringer ausfallen, können sie diese Differenz geltend machen. Allerdings beinhaltet der Prozess komplizierte, teure und aufwändige Aufgaben, die Ressourcen binden. Allein aufgrund der erheblichen Schreibarbeit und Berechnungen können erhebliche Verzögerungen bei der Einreichung von Ansprüchen beim Hersteller entstehen. Rechenfehler seitens des Herstellers können dazu führen, dass die Zahlungen an Distributoren zu hoch oder zu niedrig sind. Außerdem besteht die Gefahr, dass versehentlich auch falsche Ansprüche bewilligt werden.

Jetzt hat Pricefx diesen Prozess automatisiert und vereinfacht. ChannelManager nutzt Funktionen für automatisierte, anspruchsbasierte Validierung mit konfigurierbaren Regeln und setzt die Anspruchsposten mit Rechnungen, Angeboten und Transaktionen in Beziehung. Diese Lösung verkürzt den Abgleichprozess, reduziert Rechenfehler und beschleunigt die Erstattung für Distributoren.

ChannelManager integriert das Claims Management von Distributoren in eine einheitliche Plattform, die zahlreiche Anspruchsarten regionenübergreifend durch verschiedene Validierungsregeln unterstützt. Die Applikation lässt sich außerdem bequem in weitere Module der Pricefx-Plattform sowie in Software von Drittanbietern einbinden. Der Genehmigungsablauf ist flexibel und kann verschiedene Aktionen wie z. B. Auszahlungen über ein ERP-System auslösen.

Weitere Informationen zum ChannelManager erhalten Sie im Blog von Pricefx und in einem Webinar, das die unkomplizierte Verwaltung von Distributorenansprüchen demonstriert.

Über Pricefx

Pricefx wurde 2011 in Deutschland gegründet und ist ein weltweit führender Anbieter von SaaS-Preissoftware. Das Unternehmen offeriert ein umfassendes Paket an Lösungen, die sich schnell implementieren lassen, einfach zu verwenden und flexibel an individuelle Geschäftsanforderungen anpassbar sind. Pricefx liefert eine vollständige Plattform für Preisoptimierung und -management basierend auf nativer Cloud-Architektur, damit Kunden von branchenführender Amortisierung und niedrigen Gesamtbetriebskosten profitieren. Die innovative Lösung kann sowohl von B2B- als auch B2C-Unternehmen jeder Größe und Branche überall auf der Welt eingesetzt werden. Die Zufriedenheit und Loyalität der Kunden bilden das Fundament des Geschäftsmodells von Pricefx. Heute stellt Pricefx seine ausgereiften Lösungen für mehr als 90 Kunden in über 37 Ländern rund um den Globus bereit. Weitere Informationen finden Sie unter www.pricefx.com.

